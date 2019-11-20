«Чудо пьяное, чувырла»: врач не смогла помочь ребенку

В Воронежской области врач не смогла оказать помощь ребенку, поскольку находилась в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в Центральной районной больнице (ЦРБ) города Семилуки. Как рассказал отец ребенка в соцсетях, он привел сына на рентген, поскольку опасался, что у того сломана рука. Однако дежурный рентгенолог была настолько пьяна, что не смогла прийти в кабинет.

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Отец мальчика записал ее на видео, которое выложил во вторник, 19 ноября. На кадрах видно, как женщина в белом халате сидит на кровати и не реагирует на слова в свой адрес. За кадром слышны возмущенные возгласы посетителей больницы.

«Вот пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит. Чудо пьяное… Вот она — чувырла. Что с тобой делать?! Ну, тут не с кем общаться – это просто зомби», – говорят они.

Главврач ЦРБ Алексей Акульшин рассказал, что клиника оказала необходимое содействие полиции — в тот же день провела освидетельствование, которое подтвердило, что медик была пьяна. По его словам, врача оперативно заменили другим специалистом, который оказал пациентам помощь. «Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию», — приводит слова главврача телеканал «360».

Акульшин сообщил, что женщина уже уволена. Он также отметил, что инцидент стал неожиданностью, поскольку ранее на врача не поступали жалобы.

«Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», – подчеркнул представитель ЦРБ. Пациентам принесли извинения. Сейчас больница работает в обычном режиме.

Пользователи в сети неоднозначно отреагировали на сам факт публикации видео. Некоторые комментаторы посчитали, что автор записи не должен был выносить ситуацию на публичное обсуждение и мог решить проблему, поговорив с руководством больницы.

«На улице осень, депрессия, авитаминоз, все дела. Да может, у нее грусть какая, хотя почему «может»? Она работает рентгенологом в Семилуках… Поругали бы ее по-тихому. Для пациентов ничего в любом случае не изменится (она ведь уже пьяна), а ей теперь жить труднее», – написал пользователь Андрей Сурнов.

Другие комментаторы также отметили, что пьянство врача недопустимо, но у женщины могли быть серьезные проблемы, а автор видео их лишь усугубил.

Этой осенью в городе Моздоке в Северной Осетии уволили врача-травматолога после того, как он оказывал консультации пациентам, будучи пьяным. На записи, опубликованной в сети, врач сидит в кабинете за столом, склонив голову, и вяло реагирует на вопросы вошедшего. Автор видео сообщил, что медик советовал ребенку наносить мазь поверх гипса. Спустя несколько дней руководство больницы уволило врача, об этом сообщали в региональном минздраве.

При этом известны случаи, когда нетрезвое состояние врачей приводило к серьезным последствиям для пациентов.

В ноябре к жителю поселка Шкотово в Приморском крае приехал врач, который до этого употребил алкоголь.

Как сообщали местные СМИ, 4 ноября 57-летнему мужчине стало плохо — по предварительным данным, у него произошел инсульт. Бригада скорой помощи прибыла на место через 15-20 минут после вызова, однако помочь больному не смогли.

Врачам оставалось лишь констатировать смерть. При этом родственник мужчины почувствовал, что от одного из врачей пахнет алкоголем, и потребовал у него пройти медицинское освидетельствование. Было установлено, что в крови у врача содержалось 0,67 промилле спиртного. Этот показатель означает, что человек незадолго до измерения употребил примерно 50 грамм водки.

Житель Приморья также выложил в соцсети видео и заявил, что если бы врач находился на работе в трезвом состоянии, возможно, он смог бы оказать пострадавшему квалифицированную помощь. Некоторые пользователи узнали медика и сообщили в комментариях, что у него давно наблюдаются проблемы с алкоголем.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили, что медик работал в состоянии алкогольного опьянения. При этом информация о том, что мужчина систематически употребляет спиртные напитки на работе, там опровергли. В итоге работодатель уволил его по статье об однократном грубом нарушении трудовой дисциплины. «Опираясь на медицинское заключение врача-нарколога, подписан приказ об увольнении», – сообщал в свою очередь главврач Шкотовской ЦРБ.