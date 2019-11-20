Режим тишины: россиян оштрафуют за шум

Совет Федерации предлагает включить в новый проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность граждан за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, с 23:00 до 7:00. Соответствующее предложение содержится в письме верхней палаты парламента, направленном в межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП. Как сообщает газета «Известия», Совфед вносит предложение от имени российских регионов.

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Предложение касается 14-й главы проекта нового КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1-3 тыс. руб. для физических лиц. Правонарушением будут считаться «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан» — в том числе громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств.

В список нарушений, однако, не входят действия, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Еще одним нововведением станет обязанность полиции отреагировать на каждый вызов от граждан о нарушении покоя. Подобная административная норма действует во всех 85 субъектах РФ, причем в некоторых регионах также установлена ответственность за шум и в дневное время (в весь дневной период или в определенные дневные часы – как правило, с 13.00 до 15.00). В Санкт-Петербурге, Москве, Чеченской Республике к нарушениям тишины относится не только громкая музыка, но и использование пиротехнических средств и неотключение автомобильной сигнализации.

Однако сейчас полиция обязана пресекать подобные правонарушения только в том случае, если власти региона заключили с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. Из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28. Таким образом, несмотря на наличие административной ответственности, привлечь к ней нарушителя спокойствия довольно непросто. Изменения в новом КоАП призваны решить эту проблему.

О необходимости подготовить проект новой редакции КоАП заявил в конце марта этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что новый Кодекс должен быть лаконичным, понятным и эффективным – в отличие от действующего КоАП, который «абсолютно неудобен». Медведев пояснил, что за время его действия в Кодекс много раз вносились изменения, что привело к противоречивости статей.

В июне этого года правительство РФ опубликовало концепцию нового КоАП. Одним из ее принципов стало обязательное предупреждение за первое легкое административное правонарушение. Этот подход также будет распространен на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением.

Новая редакция документа также предусматривает, что размеры штрафа будут меняться в зависимости от смягчающих и отягчающих обстоятельств правонарушения. В случае если нарушитель предотвратил вредные последствия, добровольно устранил их или возместил причиненный вред, предлагается назначать минимальный штраф или же вовсе ограничиваться предупреждением.

В ноябре также стало известно, что в новую версию Кодекса могут внести принципиально новые составы правонарушений.

Среди них — выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, который будет наказываться штрафом в 3–5 тыс. руб.

Также может появиться пункт о воспрепятствовании адвокатской деятельности. Попытки помешать защитнику выполнить свои профессиональные задачи, например, неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, грозят штрафом в размере 2–5 тыс .руб., а для должностных лиц в размере 5-10 тыс. руб.

Как сообщали СМИ со ссылкой на текст новой редакции некоторых глав, еще одной новой статьей станет пункт о нарушении права граждан на пользование государственным языком России либо республик. Наказанием за это может стать штраф в размере 2–5 тыс. руб.

Кроме того, должностных лиц и предпринимателей смогут привлекать к ответственности за дискриминацию, при этом для госслужащих снизят наказание за нарушение права на свободу вероисповедания более чем в три раза: с 50–100 тыс. до 10–30 тыс. руб.