Гнал 130 км/ч: зачем мать посадила 6-летнего ребенка за руль

Против 28-летней многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой возбудили уголовное дело по факту публикации видео, на котором она посадила 6-летнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч.

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По данным регионального Следственного комитета, женщину подозревают в совершении преступлений по статьям 125 УК РФ «Оставление в опасности» и 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ближайшее время ее вызовут на допрос. Кроме того, ход расследования взял под свой контроль центральный аппарат СК РФ, сообщили в региональном ведомстве.

В свою очередь Алтынбаева опровергла информацию с официального сайта Следкома. «Несмотря на то что Следственный комитет уже заявил о возбуждении дела, я говорю, что это неправда. Никакого допроса не было – я им просто дала сегодня объяснение. Дело по факту публикации ролика должно возбуждаться через 10 дней, а не через два», — подчеркнула женщина в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, в МВД Татарстана заявили о намерении привлечь челнинку к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако пока ей лишь выписали штрафы за передачу управления транспортом ребенку, превышение скорости, нарушение правил перевозки, а также за то, что ни один пассажир не был пристегнут – в сумме денежное взыскание составило 35 тыс. рублей.

За последние два года Алтынбаева привлекалась к ответственности за нарушение ПДД 31 раз, сообщают в региональном МВД. Женщина рассказала «Газете.Ru», почему допустила своего сына к вождению на огромной скорости.

«Сын на этом ролике сам захотел сесть за руль, он просился. Большой скорости не испугался, так как мы частенько выезжаем подобным образом, да и я не вижу в таком увлечении ничего плохого. Сама учила своих детей водить, и, хочу сказать, они достигли больших успехов в этом»,

— отметила женщина.

Она подчеркнула, что не боится постов ГАИ на дороге или штрафов – сотрудники полиции редко попадаются ей и детям на пути. «Чтобы гонять, мы ищем дороги, где поменьше машин. Да, за это предусмотрена административная ответственность, но я готова ее понести. А, вообще, когда дети за рулем, гаишники нас не останавливают, потому что мы перед ними не маячим», — рассказала Алтынбаева.

По ее словам, она воспитывает трех сыновей 6-ти и 9-ти лет, а также одного младенца 9-ти месяцев – все дети, кроме грудничка, умеют водить. «Все уже управляли машиной, кроме младенца – он только на руках со мной ездит, когда я за рулем», — подчеркнула челнинка.

МВД по Республике Татарстан фиксировало подобное нарушение 11 апреля 2019 года – тогда, по данным ведомства, ребенку было всего три месяца. Впечатлениями девушка поделилась в соцсетях – на ролике видно, как одной рукой она управляет автомобилем, а другой придерживает голову грудничка, периодически целуя его.

«Пеленки, каши — это неизбежность. Других хлопот не избегу, но главное — та родственная нежность, которой одарил меня малыш. Я вынесу любые испытания, теперь меня ничем не испугать», — прокомментировала публикацию Алтынбаева.

В итоге она понесла наказание в виде привлечения к административной ответственности за все те же нарушения, что и в ноябре, однако тогда сотрудники ГИБДД зафиксировали в протоколе еще и отсутствие страхового полиса, а также излишнюю тонировку стекол. Общая сумма штрафов составила 5300 рублей.

В свою очередь челнинка объяснила свое поведение тем, что ехала с младенцем в детскую поликлинику на плановый медосмотр – в этом возрасте сажать грудничка в кресло еще нельзя. «В автолюльке ему было неудобно и неспокойно. Поэтому я доверилась своему опыту и внимательности.

Своего мальчика я очень сильно люблю и не могу от себя отпустить, держала его на руках крепко, прижав к сердцу»,

— рассказывала она в апреле местному изданию «Вечерняя Казань».

Кроме того, женщина отметила, что в одиночку набирает скорость в 160 и 180 км/час. «Нисколечко не считаю себя виноватой. Конечно, ПДД нарушила, но сына опасности не подвергала. Я ращу своих детей одна, без отца, и несу за них всю ответственность. В конце концов, у нас полстраны ездит без детских кресел, и ничего!» — заключила челнинка.