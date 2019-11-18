«Сорвало обувь»: полицейский сбил свердловскую пенсионерку

В городе Кушве Свердловской области 41-летний замначальника межмуниципального отдела МВД «Кушвинский» Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю пенсионерку, которая направлялась на работу.

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Как пишет региональный портал E1.ru, трагедия произошла утром 18 ноября 2019 года недалеко от пересечения улиц Майданова и Красногвардейцев. В это время погибшая переходила дорогу — вскоре ее сбил автомобиль, за рулем которой был Иванцов.

«Он протащил ее на капоте. Удар был такой силы, что с Людмилы сорвало обувь. Сумку нашли в 15 метрах от машины», — рассказал местный житель.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт ДТП. «Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля KIA, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги», — сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

В разговоре с «Газетой.Ru» он затруднился ответить, привлекался ли Иванцов ранее к ответственности за нарушения ПДД. «По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — пояснил Горелых.

Хотя в МВД утверждают, что участок был плохо освещен, на опубликованных в соцсетях кадрах с места происшествия видно, что полицейский стоит под фонарем.

После прибытия правоохранителей и медиков водитель был освидетельствован, алкоголя в его крови обнаружено не было, сообщили в ведомстве.

Между тем известно, что погибшая работала в гардеробе местной поликлиники. Ее дочь Наталья Боярских в свою очередь утверждает, что Иванцов накануне трагедии выпивал в кафе.

«Нам рассказали, что в кафе в центре города виновник вчера употреблял спиртное. Естественно, сейчас все это скроют. И МВД уже сообщило о том, что Иванцов, по предварительным анализам, был трезв. На связь с нами он не выходил. И на месте происшествия его не было. На мой вопрос, где он и в каком состоянии, сообщили, что он на освидетельствовании», — заявила Боярских изданию «Подъем».

Женщина полагает, что правоохранитель не справился с маневром на проезжей части — он пытался обогнать другую машину на большой скорости и при этом сбил ее мать, которая стояла на обочине. Она уточнила, что на месте происшествия видно тормозной путь автомобиля, который остановился на полосе встречного движения. По ее словам, есть очевидец трагедии, однако он по неизвестным причинам не хочет официально свидетельствовать.

«Иванцов поддел ее на капот, и потом она перелетела через машину по верху, и упала за аж несколько метров. Я была на месте происшествия, и все видела, когда еще тело моей мамы лежало на дороге. Тело было все переломано, ноги, руки, позвоночник, все внутренние органы повреждены. И мы в покое его не оставим», — уточнила Боярских.

Тем временем между пользователями соцсетей разгорелся ожесточенный конфликт. Ряд комментаторов считают, что погибшая сама виновата в трагедии, поскольку она переходила дорогу в неположенном месте. «Ну щас начнется тема в комментариях тип плохой полицейский и т.д. но блин женщина проходила в неположенном, не освещенном месте, тем более сейчас в такое время улицы темные, да виноват не увидел, но на его месте мог бы оказаться любой», — написал в комментариях в соцсети «Вконтакте» под новостью пользователь с ником lkin Veliev (орфография сохранена).

Другие граждане, наоборот, встали на защиту погибшей пенсионерки — они считают, что мужчина должен понести суровое наказание. «Он условку и порицание получит, не больше, еще напишут сама виновата, бежала, подрезала, превысила световую скорость пешего передвижения в неположенном месте», — заявил Hamster loco.

Это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов сбивают людей на дороге. Похожая трагедия случилась 10 ноября 2019 года в Воронеже — на улице 206-й Стрелковой Дивизии. Тогда, по информации портала РИА «Воронеж», иномарка сбила переходившего дорогу 33-летнего мужчину, после чего скрылась с места происшествия — от полученных травм пешеход скончался на месте.

После того, как правоохранители нашли автомобиль предполагаемых нарушителей, выяснилось, что в момент ДТП им управлял 22-летний сотрудник МВД, а в салоне находился его 26-летний коллега. В день трагедии молодые силовики возвращались со службы. По словам водителя, причиной аварии стал сильный туман, из-за которого он не заметил пешехода.

«Транспортное средство изъято, назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК по Воронежской области. Против правоохранителей возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования их отстранили от работы в органах.