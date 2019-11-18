«Это чудовищно»: как можно подхватить ВИЧ в больнице

В Ставропольском крае завершено расследование дела против старшей медсестры инфекционного отделения ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» города Буденновска. Женщину обвиняют в том, что из-за ее действий были заражены ВИЧ-инфекцией пять пациентов, сообщает региональный Следственный комитет.

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По данным ведомства, массовое заражение произошло в 2018 году. Тогда, в июле, в разные палаты инфекционного отделения поступили ребенок в возрасте 1,4 года, женщина и двое мужчин, пишет газета «Ставропольские ведомости» со ссылкой на источник в больнице. Дети проходили лечение в одном месте со взрослыми: это не является нарушением СанПиНа — главное, чтобы они находились в раздельных палатах, сообщил «Газете.Ru» сам главврач ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» Рустам Есенакаев.

Однако тогда это соседство обернулось ужасными последствиями для ребенка. Все из-за мужчины, состояние которого врачей насторожило еще при его поступлении. То, что мужчина был болен ВИЧ, выяснится позже — в момент поступления анализ у него не взяли. Он стал источником распространения инфекции.

Уже после того, как мужчину, не знавшего о том, что он инфицирован, выписали из больницы, у ребенка стали проявляться симптомы болезни. Через два месяца, в сентябре, маленький пациент снова был госпитализирован в то же отделение с диагнозом ОРВИ. Его мать пожаловалась на увеличенные лимфоузлы у ребенка и резкое снижение веса, передают «Ставропольские ведомости».

Лечащий врач решил проверить малолетнего больного на онкологию и ВИЧ — в то же время на соседней койке с ним и в близлежащей палате находились еще двое детей. В итоге анализы пациента выявили наличие инфекции. Узнав об этом, мать ребенка, лежавшего в одной палате с ВИЧ-инфицированным, попросила другое место, однако получила отказ.

Через два месяца, в декабре, она пришла с ребенком в поликлинику и попросила у врача направление на анализ, который и выявил впоследствии ретровирус у малыша. Массовое заболевание напугало руководство ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» -– начались проверки пациентов как в самом учреждении, так и по всему Буденновску.

«Из детской поликлиники обзванивали и просили срочно отдать ребенка на анализы — якобы в отделении была вспышка кори, когда мы там лежали в августе 2018 года. Я медсестре говорю, что инкубационный период в 21 день уже прошел и проявлений кори у ребенка не было, но она настаивала», — рассказала местная жительница «Газете.Ru».

Горожанка добавила, что в итоге согласилась на сдачу анализов, однако в день обследования в больнице было очень много родителей и детей — никому в итоге не объяснили, с какой целью берут кровь.

В результате масштабной проверки были зафиксированы еще три случая заражения: мужчина и женщина, которые лежали вместе с ВИЧ-инфицированным взрослым пациентом в июле 2018 года, а также третий ребенок, побывавший в данной больнице в сентябре.

По факту массового заболевания региональный СК возбудил дело — анализы пострадавших были направлены в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, расположенный в Москве, чтобы определить, когда и каким образом инфекция попала в кровь.

По словам старшей медсестры, которая сейчас проходит по делу как обвиняемая, вплоть до лета 2019 года она и другие сотрудницы больницы числились как свидетели. Однако потом от Роспотребнадзора пришло заключение, что все пострадавшие были заражены в учреждении от мужчины, который приобрел заболевание половым путем. В итоге против сотрудницы учреждения возбудили дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

«В июле меня вызвал главный врач ГБУЗ СК «Краевой Центр СВМП №1» Рустам Есенакаев и сказал, чтобы я взяла на себя статью «Халатность». Я отказалась. Более 25 лет работаю старшей медсестрой, имею почетные грамоты категории. За все эти годы к моей работе не было ни одного нарекания»,

— заявила сотрудница больницы.

В связи с тем, что в период заражения у женщины в подчинении находились медсестры, которые и обслуживали пациентов, ее обвинили в отсутствии контроля за средним персоналом и в том, что она не проводила с медсестрами инструктаж. По данным регионального СК, болезнь передалась посредством венозных катетеров, которые были использованы медсестрами при лечении ВИЧ-инфицированных больных.

Сами сотрудницы, работающие в отделении в 2018 году, подтвердили, что заражение могло произойти из-за неудачной промывки инструментов: якобы какая-то из коллег «оттянула на катетере зараженного мужчины резиночку», после чего выступила капля крови — не уследив за этим, медработница впрыснула кубик физраствора в тот же катетер.

«Далее пошла с этим шприцем по больным, разделив его на всех. Собственно, они были сразу обречены. А потом ситуация банально повторилась», — сообщила одна из медсестер «Ставропольским ведомостям».

Врач-инфекционист Екатерины Степанова объяснила «Газете.Ru», что сотрудники ставропольской больницы действительно могли допустить ошибку при промывании катетера. «Часто для того, чтобы избежать лишних инъекций, пациентам устанавливают центральный или периферический катетер — иголку, которая постоянно находится в сосуде.

Катетер необходимо промывать два раза в день физраствором. В этой истории медсестра могла использовать один и тот же шприц для промывания катетеров нескольких пациентов, что, конечно, чудовищно»,

— подчеркнула кандидат медицинских наук.

По словам Степановой, промывание катетера каждого больного должно осуществляться отдельным шприцем, иначе существует опасность заражения гемоконтактными инфекциями: например, ВИЧ или вирусными гепатитами.

В итоге следствие направило дело против старшей медсестры в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. При этом сама женщина отрицает свою причастность к заражению пяти человек — она считает, что все трое детей болели ВИЧ уже при поступлении в отделение. По словам старшей медсестры, несовершеннолетние могли либо иметь инфекцию при рождении, либо заразиться ей в роддоме.

«Я уверена, что дети изначально были инфицированы. И если бы в свое время в больнице были проведены при их поступлении исследования, все выявилось бы раньше. А вот что касается взрослого заражения, там тоже вопросы к врачам и руководству. Почему не было отдельной палаты для пациента с сомнительным диагнозом? Почему не провели исследование? Это курирует заведующий отделением, но никак не главная медсестра», — заключила обвиняемая.

В то же время в региональном минздраве сообщили, что по факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили как младшие сотрудники, так и руководство больницы, передавал ТАСС.

«Это грубое нарушение элементарных норм, которое допустили отдельные сотрудники. В больнице имеется огромное количество одноразового инструментария, но они им пренебрегли. В результате проверки Росздравнадзора и Минздрава была вынесена масса дисциплинарных взысканий — в том числе и в отношении младших медсестер. Сама фигурантка дела уволилась еще в первые дни происшествия», — заявил главврач больницы «Газете.Ru».

Медработники подтвердили, что после этих событий атмосфера в учреждении стала более напряженной. «После происшествия наша работа изменилась — это заключается в повышенном контроле и постоянных проверках со стороны административного звена», — сообщил один из врачей ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» Шамиль Амиров «Газете.Ru».

Между тем всем жителям Ставрополья, заразившимся ВИЧ, была назначена терапия в краевом Центре СПИД. «Важно, что у детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью», — отметили в краевом минздраве.

Теперь все зараженные должны будут проходить пожизненное лечение, которое заключается в употреблении таблеток один-два раза в день строго по времени, а также сдаче анализов каждые три месяца, которые контролируют эффективность лечения и отсутствие побочных эффектов.

«Кроме того, на протяжении полугода ВИЧ-положительный человек должен соблюдать правила безопасности при половых контактах. Когда вирусная нагрузка будет подавлена, вирус не сможет перейти партнеру», — отметила врач-инфекционист Екатерина Степанова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она также добавила, что в РФ ежегодно регистрируется несколько случаев медицинской передачи ВИЧ-инфекции — например, по словам Степановой, это нередко происходит при гастроскопии. Когда гастроэнтеролог принимает много пациентов, он не успевает должным образом обработать шланг эндоскопа — таким образом он может перенести болезнь от ВИЧ-инфицированного пациента здоровому.