Аномальные холода: что ожидает россиян

На этой неделе в Россию придут аномальные холода, заявила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Изменения температуры ждут Урал, Сибирь и европейскую часть страны.

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В частности в Архангельской области и республике Коми ночью воздух охладится до -16°С, что ниже нормы на 7 градусов. На Урале ночью температура уже достигает -29...-24°С, что ниже нормы на 12 градусов. Днем будет несколько теплее: около -21...-16°С. В Западной Сибири синоптики обещают также отрицательные температуры: -22...-17°С ночью и -16...-11°С днем.

На Дальнем Востоке ожидаются сильные осадки. В середине недели в регионе слегка потеплеет, но ближе к выходным температура снова упадет. В Москве и Подмосковье в ночь со среды на четверг возможно похолодание до -8°С, но будет казаться, что воздух теплее.

Аномальные холода на Урале окажут влияние и на Центральную Россию, сообщила «Газете.Ru» специалист Гидрометцентра по кратковременным прогнозам Людмила Паршина.

Уже вечером 20 ноября в Московской области температура опустится до -5...-7°С, после чего столбики термометров продолжат ползти вниз. «В ночные часы 21 ноября в регионе установится -5...-10°С, в дневные часы -1...-6°С, что на 2-4 градуса ниже нормы. Осадков не будет, потому что погоду будет определять антициклон. Зима придет без снега», — отметила синоптик.

По словам Паршиной, согласно некоторым прогнозам, снег в Москве может выпасть в конце ноября — вместе с наступлением календарной зимы.

В следующий четверг в Москву наконец придет климатическая зима, говорил накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что снижение среднесуточной температуры до минусовых значений «идет с опозданием на 11 суток».

По словам Тишковца, в начале пришедшей недели небо будет затянуто серыми облаками, а температурные показатели будут находиться выше нормы на 4-6 градуса.

Со среды ожидается похолодание, в столичном регионе будет усиливаться арктический антициклон. Ночью, добавил Тишковец, ожидается в пределах –7...--2°С, а днем – около нуля градусов. В конце недели дневная температура воздуха будет понижаться до минус пяти.

11 ноября в Гидрометцентре заявили, что жителям центральной части России пока не стоит готовиться к сугробам и морозам. Научный руководитель центра Роман Вильфанд рассказал, что до конца следующей недели «зимы не просматривается». Под зимой синоптики, объяснил Вильфанд, понимают устойчивый переход температуры ниже нуля. Понятие неотъемлемо связано и с выпадением снега.

«Снежный покров и близко не видно пока», — подчеркнул метеоролог.

В начале ноября в столичном регионе температура воздуха «била рекорды столетней давности, 1922 года». Вильфанд заявлял, что ноябрьская температура в этом году «достигает сумасшедших значений».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителям европейской части России стоит приготовиться к постоянной смене теплых и холодных температур в течение всего ноября — такая переменчивая погода типична для предзимья.

«Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — отмечал специалист института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.

Тишковец в свою очередь заявил, что резкие температурные перепады будут характерны для востока России.

«В азиатской части страны свои законы, там температурный фон этой зимой будет вести себя еще жестче — разность температур может достигать от плюсовых до -50 градусов. Над западной Сибирью сформировался очень мощный арктический антициклон, благодаря которому будет малооблачно, тихо, но с усилением трескучих морозов с температурным фоном на 10-12 градусов ниже климатической нормы», — отметил ученый. Тишковец добавил, что «климат нервничает, и так будет в дальнейшем».