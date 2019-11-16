Отмывал деньги: задержан глава Укрэксимбанка

Главу правления Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали, а не похитили, заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

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«Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — написала она на своей странице в Facebook. По ее словам, задержание произошло в рамках расследования уголовного дела, связанного с присвоением и отмыванием денег.

На сайте СБУ говорится, что речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 255 «Создание преступной организации», частью 5 статьи 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», частью 3 статьи 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

«В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен [экс-президента Украины Виктора] Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов», — говорится в заявлении СБУ.

В ведомстве отметили, что задержание происходило «исключительно в рамках действующего законодательства» страны. «В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общения с адвокатами», — добавили в украинской Службе безопасности. Само дело, как отметила пресс-секретарь СБУ, ведет Генеральная прокуратура Украины.

Ранее на сайте телеканала «Прямой» появилось сообщение о том, что Гриценко был похищен. По словам родных главы правления банка, неизвестные затащили его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Отмечалось также, что родственники Гриценко уже обратились в правоохранительные органы.

Позже агентство УНН, ссылаясь на источники среди правоохранителей, заявило, что никакого похищения высокопоставленного чиновника не было, так как его именно задержали. «Есть информация о задержании главы банка Гриценко. Это не похищение», — сообщил собеседник агентства. Но не уточнялось, какое именно из правоохранительных ведомств провело задержание. Также не было ничего известно и о причинах задержания. В то же время агентство «Интерфакс Украина» сообщало, что банкира задержали сотрудники украинской Генпрокуратуры.

Тогда же информацию о похищении опровергла и член наблюдательного совета Укрэксимбанка, по совместительству советница президента страны Виктория Страхова. «Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т. п. — никто не похищен. Подождите официальное заявление правоохранительных органов», — написала чиновница в Facebook.

Вместе с тем юрист Андрей Портнов, который ранее был замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что благодаря задержанному банкиру корпорация Богдан якобы получала кредиты, которые не возвращала.

«Задержан глава Укрэксимбанка и по совместительству родственник жены [бывшего украинского лидера Петра] Порошенко. Именно через него получала бесплатные рассрочки и безвозвратные кредиты принадлежащая окружению Порошенко корпорация Богдан. И именно он и [бывшая глава Нацбанка Валерия] Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома», — написал он в своем Telegram-канале.

Юрист призвал также украинских правоохранителей «срочно арестовать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко».

Александр Гриценко возглавляет правление Укрэксимбанка с 1 августа 2014 года. Он был назначен на этот пост бессрочно. На этой должности он сменил Виталия Белоуса, возглавлявшего финансовое учреждение с начала 2013 года. При этом во время назначения коллективу банка его представила лично являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева.

Само банковское учреждение было создано 3 января 1992 года по указу президента Украины. Спустя 20 дней банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. АО Укрэксимбанк является акционерным обществом. Все его акции принадлежат государству в лице кабинета министров.

Этот банк по итогам на январь — сентябрь 2019 года является третьим на Украине по размеру активов (данные Нацбанка государства). В структуру Укрэксимбанка входят Главный банк, 22 филиала и 39 отделений (на 01.01.2019), передает РИА «Новости».