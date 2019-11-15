Приехал из Турции: одного из лидеров ИГ поймали на Украине

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины в ходе совместной операции с МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Аль-Бара Шишани, передает НСН.

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По данным силовиков, террорист является гражданином Грузии. Ранее он занимал «должность» амира джамаата «Ахадун Ахат» в сирийской провинции Латакия, а затем продвинулся по своеобразной карьерной лестнице и стал заместителем военного амира. До недавнего времени он вел свою деятельность в Турции, а летом прошлого года приехал на Украину по поддельному паспорту, передает ФАН.

Накануне стало известно, что боевики ИГ, ранее захваченные турецкими военными, будут депортированы в Германию и Великобританию. Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции. Террористов отправят в страны их происхождения.

«После завершения необходимых юридических процедур из Турции был выдворен террорист ИГ — выходец из США. Также завершена подготовка к депортации содержащихся в спеццентрах семи террористов из Германии», — рассказал журналистам пресс-секретарь МИД Турции Исмаил Чатаклы.

Причем в своих заявлениях руководство страны не скрывает раздражения.

«Турция — не отель для террористов,

— говорил Сойлу. — Пусть каждый сам занимается своими террористами, которых он в свое время отправил. Наша задача — сопроводить этих лиц до трапа самолета. Остальное — дело других стран».

Как сообщает The Guardian, в турецких центрах содержания находятся 1200 иностранных боевиков ИГ. Еще около 290 были захвачены в ходе военной операции Анкары «Источник мира». Среди членов ИГ, к слову, есть и те, кто уже лишен гражданства — вернуться домой они вряд ли смогут. Многие страны запрашивают списки пассажиров, прежде чем разрешить самолету войти в свое воздушное пространство.

Двумя днями ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что Париж примет 11 задержанных членов ИГ с французским гражданством. МИД Германии уже подтвердил, что в понедельник один человек прибыл из Турции в Берлин, еще девять будут депортированы позднее. ФРГ расследует их связь с ИГ.

Что будет делать Дания, пока не известно. Однако в конце октября парламент страны как раз принял законопроект, согласно которому власти могут лишать гражданства тех, кто воевал на стороне ИГ. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила ужесточить законодательство в отношении боевиков. Не менее кардинальную позицию в отношении террористов занимает Великобритания.

«Нашим приоритетом является безопасность Великобритании и людей, которые здесь живут. Те, кто боролся за ИГ или поддерживал его, должны, по возможности, предстать перед правосудием за свои преступления в наиболее подходящей юрисдикции, в регионе, где были совершены их преступления», — заявили в МИД Великобритании на прошлой неделе.

Ту же позицию, к слову, занимает и Бельгия.

После того как Турция пригрозила депортировать боевиков, Брюссель сообщил, что судить членов ИГ необходимо «вблизи места, где они совершили свои преступления».

Россия и США также обсуждают выдачу российских граждан, которые примкнули к ИГ, сообщал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. По его словам, много россиян и членов их семей задержаны в США.

«Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», — заявил дипломат.

Также сотрудник американского внешнеполитического ведомства добавил, что прогресс в репатриации выходцев из ряда других стран мало заметен. Он отметил, что что Косово, Босния и Герцеговина и Италия приняли для последующего суда своих граждан.

Также в середине ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил от 7 до 19 лет колонии строго режима шестерым крымчанам за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* (запрещена в РФ) и покушение на захват власти в стране.

Осуждены были Муслим Алиев (19 лет заключения), Инвер Бекиров (18 лет), Эмир-Усейн Куку (12 лет), Вадим Сирук (12 лет), Арсен Джеппаров (7 лет) и Рефат Алимов (8 лет).

Приговоры были вынесены в рамках статьи 205.5 (участие в организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и части 1 статьи 30, статьи 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Член комиссии Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что полное уничтожение ИГ на Востоке, в частности — в Афганистане, маловероятно, так как местные власти «еще довольно слабые» в плане борьбы с террористами.

При этом политик отметил, что Россия заинтересована в скорейшей ликвидации формирований ИГ в Афганистане, так как их представители могут через Таджикистан попадать в Россию.