До ноля: когда похолодает в Москве

На будущей неделе антициклон оградит Москву от ненастий. Южный ветер со скоростью 1-8 м/с принесет солнечную погоду и теплые воспоминания. Всю неделю, как сообщает центр погоды «Фобос», давление будет высоким (от 755 до 765 мм рт. ст.), поэтому давите на окружающих и наслаждайтесь аномальным теплом.

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В пятницу, 15 ноября, из-за облаков покажется солнце, а воздух прогреется до +3…+5°С. Ночью похолодает до 0…+2°С. В этот день 86 лет назад по Москве проехал первый троллейбус. По этому случаю измените привычный маршрут — прокатитесь на троллейбусе. А чтобы не пропустить хорошую погоду в выходные, откажитесь от пятничного похода в бар и ложитесь спать пораньше, выпив кефиру, теплого молока или мятного чаю.

В субботу и воскресенье — 16 и 17 ноября — будет сухо и тепло: +2…+4°С, облачно с прояснениями. Наливайте горячий чай в термос, наденьте теплый свитер и шапку и отправляйтесь на длительную прогулку.

Покормите белочек в Нескучном саду, в Филевском парке спросите рыбаков об улове или сделайте фотографию на память в Кускове — главное, пройдите пресловутые десять тысяч шагов.

Вечером приготовьте что-нибудь вкусное и полезное: найдя в интернете 100 блюд из репы, выберите два. Кстати, с репой действительно можно сделать много всего интересного — размалывать в бархатный крем-суп, запекать под соусом бешамель, фаршировать бараниной, тушить в меду.

В понедельник, 18 ноября, ожидается до +6°С, но ночью возможны заморозки. Впрочем, это равно еще не зима, а до Нового года пока еще относительно далеко. Не стоит думать, придется ли работать 31 декабря и где принц Гарри отметит Рождество. Елочные украшения, назойливо расставленные в супермаркете, просто игнорируйте — не стоит торопить события и пытаться проникнуться праздничным настроением, когда на улицах еще не лежит снег.

Во вторник, 19 ноября, станет холоднее: +1…+3°С, зато будет ясно. В этот день отмечается день Павла Исповедника — Павел Ледостав: по льду на реках и озерах судили о будущем урожае. Если дойдете до ближайшего водоема, то убедитесь, что он еще не скован льдом — посмотрите, как рябь пробегает по отражению в воде, дышите глубоко и ровно, верьте в лучшее.

Со среды, 20 ноября, ветер изменится на юго-восточный, 2-7 м/с. Он принесет в Москву теплый фронт с небольшими дождями. Максимальная температура днем +1…+4°С, ночью -1…+4°С.

Самое время, чтобы купить хурмы и абхазских мандаринов и провести вечер с любимым человеком за игрой в нарды, просмотром украинских реалити-шоу или планированием ремонта на кухне.

Выбирая хурму, руководствуйтесь здравым смыслом: если не хотите есть вяжущую мякоть, фрукт должен быть очень спелым, то есть мягким, с тонкой полупрозрачной кожицей. Но только если это не королек — в таком случае плод может быть и слегка зеленого, а не многообещающего шоколадного цвета.

В четверг будет хмуро, но дождей не обещают. Снова +1…+4°С. Не ропщите на погоду: в Западной Сибири уже стоят морозы до –20, а в Подмосковье еще рано укрывать розы.

С пятницы начнет холодать: днем до 0…+2°С, ночью -4…0°С. Облачно, без осадков. Антициклон уйдет, а в Москву вернется обычный ноябрь — правда, без снега.