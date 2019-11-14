Летал без документов: кто виноват в крушении Boeing в Казани

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении пассажирского самолета Boeing 737-500 в Казани в 2013 году. Тогда в результате неудачной посадки лайнера авиакомпании «Татарстан» погибли 50 человек.

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Как установило следствие, причиной трагедии стали ошибки командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

«Командир <...> ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом второй пилот управление на себя не принял. Командир при нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что руководство авиакомпании допустило Салихова к пассажирским перевозкам с фальшивыми документами.

По данным следствия, занимавший должность замгендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов в 2009 году отправил документы с недостоверными сведениями о Салихове в Татарское межрегиональное управление Росавиации. В ведомстве не стали проверять подлинность свидетельства пилота — ответственность за это возложили на руководителя организации Шавката Умарова.

Кроме того, Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не занимались подготовкой Салихова, но отправили пилота на получение статуса командира воздушного судна. В результате Салихов несколько лет перевозил пассажиров, «не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота», а в 2012 году стал командиром воздушного судна.

Уголовное преследование в отношении Салихова и Гуцула было прекращено в связи с их смертью. Правоохранители уже предъявили обвинения бывшему замгендиректору авиакомпании Валерию Портнову, шеф-пилоту Виктору Фомину и руководителю территориального управления Росавиации Шавкату Умарову.

Портнова и Фомина обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, Умарова — в халатности, приведшей по неосторожности к смерти двух или более человек. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

В ходе расследования специалисты провели судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические экспертизы. В крови пилотов не выявлено следов наркотических веществ или алкоголя. Следователи также допросили более 200 свидетелей и потерпевших. Все данные подтвердили версию следствия об ошибках членов экипажа, отметили в ведомстве.

Самолет, летевший из Москвы в Казань, потерпел крушение при посадке 17 ноября 2013 года. Сначала рейс должен был выполнять менее вместительный самолет Bombardier, но из-за большого количества пассажиров он был заменен на Boeing-737.

При подлете к международному аэропорту Казани экипаж доложил диспетчеру о неготовности к посадке и попросил разрешения уйти на второй круг.

После расшифровки «черного ящика» в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что ошибки были допущены экипажем еще при подлете к аэропорту, которые пилоты пытались исправить, уводя борт на второй круг.

При этом посадка осуществлялась в ручном режиме, поскольку один из двух автопилотов был отключен. При заходе на второй круг экипаж самолета, набирая высоту, слишком сильно задрал нос лайнера, в результате чего самолет потерял скорость. На высоте 700 м он стал пикировать. Boeing почти вертикально вошел в землю на скорости более 450 км/ч.

После падения самолет взорвался, его обломки были разбросаны в радиусе около 500 м. Прибывшие на место катастрофы пожарные быстро справились с огнем. Никто из находившихся на борту человек не выжил. Жертвами катастрофы стали шесть членов экипажа и 44 пассажира. Среди них глава УФСБ Татарстана, генерал-майор Александр Антонов и сын главы республики Ирек Минниханов.

В ходе расследования в числе рабочих рассматривались версии об ошибках экипажа при посадке в сложных условиях, а также технических неполадок самолета. К моменту катастрофы лайнер находился в эксплуатации почти 24 года. Как сообщили в авиакомпании, самолет планировалось вывести из эксплуатации через четыре месяца после даты крушения.