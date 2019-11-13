Спаивал и насиловал: судью-педофила объявили в розыск

Следственный комитет Челябинской области объявил в розыск экс-судью Коркинского городского суда Сергея Югова — он проходит подозреваемым по уголовному делу о педофилии. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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По данным следствия, события происходили с 2009 по 2015 год.

«Органами следствия Югов С.В. подозревается в совершении … развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий», — сообщается на сайте СК.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям 135 и 151 УК РФ. Местонахождение бывшего судьи неизвестно, он был объявлен в розыск.

Как отмечает портал «Челябинск онлайн», жертвами Югова стали две его несовершеннолетние племянницы. Их отец дважды обращался в полицию с заявлением на родственника в 2016 и 2017 году, однако каждый раз следователи не находили подтверждения преступлениям. После очередного отказа мужчина решил записать видеобращение к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, в котором рассказал всю историю и попросил ее разобраться в ситуации. В 2018 году ролик был опубликован каналом 31tv.ru.

По словам отца пострадавших девочек, первые подозрения по поводу поведения сводного брата у него появились еще в 2013 году. Тогда семья обратила внимание на изменившееся поведение старшей дочери, которая проводила с дядей много времени, – на тот момент ей было 15 лет. Девушку направили на реабилитацию в центр здоровья, где специалисты впервые предположили, что девушка ведет половую жизнь с раннего возраста не по собственному желанию.

Поговорив с дочерью в доверительной обстановке, отцу удалось выяснить, что родственник совратил ее еще в 11-летнем возрасте.

«Он предложил ей выпить газировки, потом угостил вином, показывал ей фильмы порнографического содержания, сначала целовал и ласкал, а затем путем насильственных действий стал совершать в отношении моей дочери действия сексуального характера — половой акт в оральной форме», — рассказал 31tv.ru отец девочки.

По его словам, дядя также оказывал на нее психологическое давление, заставляя молчать об их отношениях. Для того чтобы жертва чувствовала зависимость, он регулярно давал девочке деньги, дарил дорогие подарки и возил на культурные мероприятия.

Однако сразу поверить в услышанное мужчина не смог. Первое заявление в Следственный комитет он написал только в 2016 году, когда дочери уже исполнилось 18 лет. В ходе расследования было установлено, что дядя проявлял интерес и к младшей сестре пострадавшей.

«Опрошенная младшая сестра потерпевшей пояснила, что дядя проявлял интерес к ней и ее сестре не как к племянницам, а как к женщинам, периодически касался груди, попы, но с ней он был более сдержанным, так как она негативно реагировала на его касания»,

— говорится в материалах дела, которые приводит 31tv.ru.

Как удалось установить следователям, в 2013 году она также находилась в гостях у дяди вместе со старшей сестрой — там она наблюдала за тем, как они вместе смотрели порнографический фильм. «Были ли между ними половые сношения, ей неизвестно», — уточняется в документе. Изъятый из квартиры Югова системный блок отчасти подтвердил слова девушки — на нем действительно было обнаружено множество порнографических материалов.

Позже врачи провели осмотр половых органов старшей девушки, якобы подвергавшейся сексуальному насилию, однако не обнаружили повреждений. Кроме того, сам Югов категорически отрицал связь с племянницей. Осложняло ситуацию также поведение самой пострадавшей, которая неоднократно меняла свои показания. Как утверждали ее родители, это могло стать следствием возможного давления со стороны дяди.

В 2017 году отец девушек предпринял еще одну попытку добиться возбуждения уголовного дела. По его словам, после продолжительных отношений с Юговым старшая дочь несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, лежала в психиатрическом диспансере, а теперь страдает прогрессирующей алкогольной зависимостью.

Тем не менее от уголовного преследования экс-судьи следователи вновь отказались, сославшись на истечение срока давности привлечения к ответственности за указанные преступления.

Теперь на возбуждении дела настоял председатель СКР Александр Бастрыкин, который обратился с соответствующей просьбой к квалификационной коллегии судей Челябинской области — ее разрешение требовалось в связи с тем, что подозреваемый был судьей и обладал особым правовым статусом.