Особо опасен: полковнику Захарченко дали красную метку

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за многомиллионные взятки, получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщила адвокат бывшего силовика Валерия Туникова.

За время, проведенное в следственном изоляторе «Лефортово», Захарченко не пытался совершить побег, не сопротивлялся сотрудникам ФСИН и полиции и не получал замечаний по поводу поведения, поэтому адвокат полагает, что такой статус бывший полковник получил «на основе оперативной информации от ФСБ».

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Теперь в личном деле Захарченко и на карточке его камеры сделают соответствующие предупреждения, а на одежду пришьют красную метку, указывающую на опасность бывшего силовика. По словам Туниковой, такие «знаки отличия» серьезно усложняют жизнь в колонии — даже в душевую комнату Захарченко обязаны конвоировать, заковав ему руки за спиной.

Едва ли не каждый час бывшему полковнику придется отмечаться у надзирателя, а малейший проступок может усложнить процедуру условно-досрочного освобождения.

В июне Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко, он был лишен звания. Экс-силовика приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали его на 117 миллионов руб.

Ранее суд признал полковника Захарченко виновным по трем пунктам. При этом Захарченко оправдали по ключевому обвинению — получению взятки. Прокуратура просила для Захарченко 15,5 года колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

В середине октября назначенный Захарченко 13-летний срок снизили до 12 лет и шести месяцев.

Напомним, замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 по подозрению во взяточничестве.

Сразу после этого в рабочем кабинете, а также по местам жительства самого экс-полковника и членов его семьи прошел ряд обысков. В частности, в квартире его сестры были обнаружены сумки и коробки, набитые деньгами — все вместе оценили в 9 млрд рублей. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Позже миллиарды были обращены в государственный бюджет.

Последующие проверки также выявили у бывшего полковника МВД РФ недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс. и ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. На счетах, предназначенных для денег за сдачу недвижимости, хранились еще 35 млн рублей.

В результате расследования в отношении экс-полковника сотрудники СК возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия». По версии силовиков, преступную деятельность Захарченко развернул еще в 2014 году. Тогда он вместе с сообщниками организовал проверку сети ресторанов «Ля Маре», принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу.

Выявив ряд нарушений, они потребовали от предпринимателя взятку в размере $5 млн. Однако он выплатил им всего $800 тысяч.

Свидетелем по этому пункту дела стал генерал МВД Алексей Лаушкин, который сообщил, что Захарченко получил деньги от ресторатора и впоследствии передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Однако последний покинул место службы сразу после ареста Захарченко. Сейчас он находится в розыске. Отметим, что именно по этому эпизоду дела Захарченко был признан невиновным, так как суд не смог определить его причастность к преступлению.

Экс-полковник решил также извлечь личную выгоду из проверки рыбных ресторанов «Ля Маре» и потребовал от их владельца дисконтную карту со скидкой 50%. В этих заведениях Захарченко бывал регулярно и успел сэкономить более 3 млн рублей.

«В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера», — сообщили в СК.