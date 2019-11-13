Арктическая аномалия: по России ударят морозы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила об аномально холодной погоде, ожидающей Урал и Сибирь к концу текущей недели. Причина тому — арктический антициклон, сообщает «Российская газета».

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Уже в четверг, 14 ноября, температура резко понизится в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. В Омской области ночью может быть до минус 30 градусов, а в Иркутской — до минус 40. Алтайский край ожидают сильные метели и ветра.

В северные регионы европейской части России придут снегопады и похолодание. В Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии «могут вырасти сугробы до 30 сантиметров».

Однако в западных регионах страны, в частности в Москве, до конца недели будет стоять комфортная погода без осадков. Температура по-прежнему в районе +6...+7 градусов, и только в ночь на воскресенье начнется похолодание.

11 ноября в Гидрометцентре заявили, что жителям центральной части России пока не стоит готовиться к снегам и холодам.

Научный руководитель организации Роман Вильфанд рассказал, что до конца следующей недели «зимы не просматривается». Под зимой синоптики, объяснил Вильфанд, понимают устойчивый переход температуры ниже нуля. Понятие неотъемлемо связано и с выпадением снега.

«Снежный покров и близко не видно пока», — заметил он.

По словам Вильфанда, в начале недели температура за окном превышает норму на 9-10 градусов. К концу она будет выше ее на пять градусов. На смену «очень теплой» погоде придет «просто теплая».

В начале ноября в столичном регионе температура воздуха «била рекорды столетней давности». Вильфанд тогда заявил, что ноябрьская температура в этом году «достигает сумасшедших значений».

Ноябрьское тепло в Москве и окрестностях может привести к недомоганию из-за смены атмосферного давления. По словам врача-терапевта Виктора Лившина, на барометрические изменения реагируют сосуды, начинают перераспределяться жидкости внутри организма. Человек может чувствовать головные боли, неприятные ощущения в груди и тяжесть в ногах.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм», — подчеркнул специалист.

В группе риска, добавил Лившин, находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями — врач-терапевт рекомендовал вести активный образ жизни и следить за рационом.

В ответ на это главный кардиолог Москвы Елена Васильева заявила, что метеочувствительность не имеет научных доказательств. Связь самочувствия с погодными изменениями отмечают в основном люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Да и среди них таких не более 20%», — сказала кардиолог.

Она также подчеркнула, что небольшие колебания давления в течение дня — это нормально. Однако, по ее словам, при повышении артериального давления утром, в состоянии покоя, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Газете.Ru», что

жителям столичного региона и центральной России стоит приготовиться к частой смене теплых и холодных температур в течение всего ноября — столь переменчивая погода характерна для предзимья.

«Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса. Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — сообщил специалист института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

Между тем погодный центр «Фобос» прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели — в последней декаде ноября. В целом по России зима ожидается «розовой» — по метеорологической карте, в Москве — «вишневая». Температура в столице будет сильно превышать нормальные показатели.