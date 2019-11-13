Наказать рублем: как вырастут штрафы за хулиганство

Штрафы за хулиганство в России могут вырасти в пять раз — изменения в новой редакции Кодекса об административных нарушениях сейчас обсуждаются в правительстве РФ.

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Так, штраф за справление нужды в общественном месте может вырасти с 500–1000 руб. до 3–5 тыс. руб. — вместо него могут назначить обязательные работы на срок до 40 часов. Это правонарушение будет введено в состав статьи «мелкое хулиганство» наряду с «другими действиями, выражающими явное неуважение к личности и (или) обществу». Кроме того, до 5 тыс. руб. возрастет штраф за оскорбления, а для должностных лиц — до 10–25 тыс. руб.

В обновленную редакцию КоАП планируют внести и принципиально новые составы, в частности, выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах. Это будет считаться правонарушением и наказываться штрафом в 3 тыс. – 5 тыс. руб.

Составители КоАП планируют уточнить понятие «общественное место». Предполагается, что под этим термином будут понимать любые пространства, предназначенные для общего пользования: улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.

Среди новых статей — воспрепятствование адвокатской деятельности. Попытки помешать защитнику выполнить свои профессиональные задачи, например, неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, грозят штрафом в размере 2–5 тыс .руб., а для должностных лиц в размере 5–10 тыс. руб.

Еще одной новой статьей станет пункт о нарушении права граждан на пользование государственным языком России либо республик. Предполагается, что качестве наказания будет выписан штраф в размере 2-5 тыс. руб.

Кроме того, должностных лиц и предпринимателей смогут привлекать к ответственности за дискриминацию, при этом для госслужащих снизят наказание за нарушение права на свободу вероисповедания более чем в три раза: с 50-100 тыс. до 10-30 тыс. руб.

О том, что в правительстве готовятся внести эти изменения в КоАП, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Журналисты ознакомились с новой редакцией двух глав, предусматривающих ответственность за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах. Нововведения обсуждались на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАП, которое прошло в Аналитическом центре правительства 12 ноября. Два участника заседания подтвердили подлинность документа, уточнив, что эти предварительные изменения еще не полностью прошли стадию обсуждений.

Подготовить проект новой редакции КоАП поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце марта этого года. По его словам, новый Кодекс должен быть лаконичным, понятным и эффективным — в отличие от действующего КоАП, который «абсолютно неудобен».

Медведев пояснил, что за время его действия в Кодекс много раз вносились изменения, что привело к противоречивости статей.

«Наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс административных правонарушений», — отметил Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

По сообщениям СМИ, формально количество глав в особенной части новой версии КоАП, которая формулирует составы административных правонарушений, вырастет вдвое — с 16 до 35.

Однако в первую очередь это связано с переформатированием уже существующих составов: так, правонарушения, связанные с посягательством на избирательные права граждан, будут выделены в отдельную главу. В действующей редакции они включены в пятую главу.

В июне этого года правительство РФ опубликовало концепцию нового КоАП. Документ был разработан межведомственной рабочей группой, в процессе приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совфеда, Верховного суда, научного юридического сообщества. В том же месяце в ходе совещания с Медведевым концепция была одобрена.

Одним из принципов новой редакции Кодекса стало обязательное предупреждение за первое легкое административное правонарушение. Такой подход также будет распространен на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением.

Кроме того, размеры штрафа будут меняться в зависимости от смягчающих и отягчающих обстоятельств правонарушения. В случае если нарушитель предотвратил вредные последствия, добровольно устранил их или возместил причиненный вред, предлагается назначать минимальный штраф или же вовсе ограничиваться предупреждением.