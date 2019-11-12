Проблемы первой очереди: Роскосмос о коррупции на Восточном

Новых хищений при строительстве космодрома Восточный не зафиксировано, все преступники, замешанные в них, находятся в тюрьмах, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, все коррупционные дела относятся к 2014 году — в то время были выявлены массовые нарушения при строительстве. Однако вторая очередь космодрома строится уже на других принципах, исключающих хищения разного рода, указал гендиректор госкорпорации.

«Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются с казначейского аккредитива. Никаких оснований сегодня беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет. Каких-то фактов тревожных тоже нет», — цитирует РИА «Новости» главу Роскосмоса.

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Как отметил Рогозин, хищениями на Восточном занимались подрядчики строительной компании «Спецстрой», которая по итогам расследования была расформирована. Роскосмосу также были предъявлены претензии как заказчику строительства.

«В этой связи новая администрация Роскосмоса пошла на полное расформирование блока капитального строительства, а также изменила состав генеральной дирекции [космодрома Восточный]», — сообщил глава корпорации.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент все сотрудники, ранее замешанные в коррупционных скандалах, уже отстранены от работы и находятся в тюрьмах.

Тем не менее, как считает один из инициаторов создания Восточного Андрей Ионин, уголовные дела вряд ли помогут решить проблему хищений на космодроме. По мнению эксперта, это системная проблема и решать ее тоже нужно системно.

«В 2007 году, чтобы избежать такой проблемы, предлагалось — и надо к той идее вернуться — создать госкорпорацию или отдельную государственную компанию... Роскосмос был бы [лишь] одним из исполнителей по космической тематике», — сообщил Ионин РИА «Новости».

Он также отметил, что сейчас главная проблема кроется в том, что Роскосмос одновременно разрабатывает технические задания, выделяет деньги, а также выступает соисполнителем работ, тем самым выполняя одновременно все функции.

Однако решением этого вопроса еще не поздно заняться, полагает Ионин: возведение космодрома далеко от завершения — впереди строительство инфраструктуры под пилотируемые запуски, а затем под сверхтяжелую ракету. «Планов еще много. Те деньги, которые потрачены сейчас на Восточный, будут превышены во много раз. Нужно проблему решать, чтобы не получить ее же в будущем, но в масштабируемом виде», — заключил собеседник агентства.

Накануне, 11 ноября, вопрос о хищениях при строительстве Восточного поднял президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Как подчеркнул глава государства, несмотря на десятки уголовных дел, порядка на космодроме до сих пор нет — воруют «сотни миллионов».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил претензии президента — он отметил, что речь идет о предыдущем этапе работы комплекса. В тот период было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд. В общей сложности по делам о хищениях были осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

«Речь идет о том, что очень крупные деньги, фактически несколько триллионов рублей, выделяются на закупку оборудования в рамках нацпроектов, — уточнил Песков. — И очень важно, чтобы вот эти деньги, которые выделяются государством, чтобы они в первую очередь все-таки шли на пользу именно нашей экономике, чтобы они не использовались как поддержка экономики иностранных государств».

Восточный должен стать первым в России гражданским космодромом, который будет обеспечивать подготовку и запуск космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Строительство объекта началось в 2012 году в Амурской области, в 180 километрах от Благовещенска. Площадь будущего космодрома составляет около 700 квадратных км.

В 2019 году завершилось возведение первой очереди (площадка 1С) — этот стартовый комплекс предназначен для ракет «Союз» легкого и среднего классов. На настоящий момент было выполнено уже пять пусков.

С июня текущего года началось строительство второй очереди стартовых комплексов для ракет «Ангара» (площадка 1А) и третьей очереди — для носителя «Иртыш» и сверхтяжелой ракеты.

Стоимость проекта оценивается примерно в 300 млрд рублей. Предположительно работы будут завершено в 2022 году, так как первый пуск «Ангары» планируется в 2023.