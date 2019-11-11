Смерть в части: в Бурятии нашли мертвого контрактника

Военнослужащего из Бурятии нашли мертвым на территории воинской части. По предварительной версии, контрактник умер из-за острой сердечной недостаточности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

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«Военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей округа, дислоцированной в Бурятии, был обнаружен в спальном помещении — кубрике для отдыха на четыре человека — в кровати в бессознательном состоянии», — рассказали в ведомстве. Собеседник агентства отметил, что прибывшие медики констатировали смерть 20-летнего молодого человека.

«Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность», — добавили в пресс-службе.

Комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами начала проверку произошедшего. Соответствующую процедуру, как отмечает «Ариг Ус online», начали и в Военной прокуратуре Кяхтинского гарнизона ВВО.

Военного обнаружил его сослуживец утром 11 ноября в воинской части 69647, которая находится в Кяхте, передает издание. Молодой человек служил по контракту в танковом батальоне.

СМИ сообщает, что умершим оказался уроженец Заиграевского района, который не стал снимать квартиру в Кяхте, как это делают многие, а решил жить в казарме.

Ранее, в середине октября, в войсковой части 54055 РВСН в Калужской области нашли тело 21-летнего срочника Сергея Сафонова, сообщает «Коммерсант». По информации издания он был обнаружен в кабинете командира части. Однако позже «Известия» опровергли эту информацию, указав, что молодого человека нашли в туалетной комнате. Кроме того, издание сообщило, что до трагедии военнослужащий жаловался на пропажу личных вещей.

Как отмечает «Коммерсант», судмедэксперты в своем заключении указали, что причиной смерти стало самоубийство. Военным следственным управлением СКР по РВСН было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Родственники погибшего, однако, утверждают, что Сергей был «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство». О его смерти они узнали на следующий день после обнаружения тела в воинской части. Молодой человек был одним из 10 детей погибшего в 2011 году православного священника.

По словам двоюродной сестры молодого человека Юлии, его матери удалось договориться со священником об отпевании и захоронении Сергея рядом с могилой отца, несмотря на официальную версию о самоубийстве. «Но когда мы 21 октября привезли его в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам, оказалось, что лицо Сергея загримировано. Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», — рассказала она в комментарии «Коммерсанту».

Родные погибшего решили провести независимую судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой эксперт «обнаружил на лице Сергея, под гримом, наложенным перед выдачей тела родственникам, характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг глаз, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе». Об этом изданию рассказал юрист Алексей Прянишников.

По его словам, родственники могут добиваться расследования уголовного дела после того, как получат результаты экспертизы.

Мать погибшего отметила в комментарии изданию, что ее сын «не мог покончить с собой, так как был верующим человеком. По ее словам, у него были планы на дальнейшую жизнь: после армии молодой человек собирался жениться и венчаться. «В мае 2019 года он сам пошел в армию, в ней отслужили его отец и брат», — добавила женщина в разговоре с «Коммерсантом». Она также рассказала, что, по рассказам сына, его били трое сослуживцев.

Проблемы с другими военнослужащими у Сергея якобы начались после того, как он пожаловался командиру на воровство в части, рассказала его сестра Юлия.

Как отметила его невеста Валерия, она общалась с молодым человеком незадолго до его смерти. «Он позвонил мне и сказал, что совершил проступок, за который ему стыдно, но о подробностях пообещал рассказать позже. Но позже я уже не смогла ему дозвониться», — рассказала она «Коммерсанту».