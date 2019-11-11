Погибла на месте: москвичка выпала с 9 этажа вместе с детьми

В Бабушкинском районе Москвы 36-летняя женщина выпала из окна 9-го этажа вместе со своими малолетними детьми. Мать и ее девятимесячная дочь погибли, за жизнь трехлетнего мальчика сейчас борются медики. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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По предварительным данным следствия, утром 11 ноября 2019 года возле жилого дома в Бабушкинский районе бригада «скорой помощи» обнаружила тело женщины и грудного ребенка. Рядом был маленький мальчик, получивший тяжелые травмы — на месте ЧП медики оказали ему первую помощь и провели реанимацию.

Женщина оставила предсмертную записку с просьбой не сажать мужа в тюрьму за ее поступок. У ее супруга, когда он прибыл на место происшествия случилась истерика — мужчину сперва отвезли в больницу, после чего правоохранители забрали его на допрос.

По данным телеграм-канала Mash, который ссылается на супруга женщины, погибшая начала говорить о смерти после рождения второго ребенка весной 2019 года. В последнее время она стала часто обращаться к педиатру в связи с разными недомоганиями детей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». На месте работают следователи. Специалисты опрашивают свидетелей и пытаются установить родственников пострадавших.

Как выяснил Life.Ru, непосредственно перед трагедией погибшая позвонила в скорую помощь — она сообщила, что ее ребенок плохо себя чувствует и потребовала приезда врачей. При этом она почему-то представилась под чужой фамилией. Однако, когда медики приехали по указанному адресу и постучали в дверь квартиры, им никто не открыл — к тому моменту женщина уже выпала из окна многоэтажки.

Ранее похожий инцидент произошел в Кировском районе Уфы Республики Башкортостан. Там 13 марта 2019 года из окна многоэтажки 21-летняя мать выбросила своего двухлетнего ребенка, после чего сама выпала из окна — им удалось выжить благодаря сугробу, в который они упали.

Местные СМИ опубликовали запись с городской камеры, на кадрах видно, как сначала из окна вылетает малолетняя девочка, а вслед за ней женщина. По словам очевидцев, которые вызвали скорую, медики прибыли спустя семь минут, после чего сразу госпитализировав девушку и ребенка.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело. Также проверку в отношении молодой матери провели органы опеки — в результате, девушку лишили родительских прав, а также суд приговорил ее к двум годам условно.

По данным издания «КП-Уфа», в комиссии по делам несовершеннолетних семья числилась как благополучная и не состояла на учете. Также известно, что квартира, где произошло ЧП — съемная, туда семья переехала недавно. За все время с соседями они ни разу не общались.

«Она около 10-11 часов, по-моему, сидела в подъезде, разговаривала по телефону. Ну, она смеялась, нормальная была», — рассказала соседка молодой матери, которая видела ее накануне инцидента.

По словам родственников, женщина периодически звонила и жаловалась, что муж избивает ее и ребенка. А в последнее время пара и вовсе сводила концы с концами, но мужчина запрещал принимать какую-либо помощь от родственников.

«На любые попытки помочь он говорил: «Не лезьте, это наша жизнь, вы пытаетесь нас рассорить». Он таскал ее за волосы, бил ребёнка, усыплял ее ребенка путем доведения до слез. То есть ребенок плачет-плачет, устает плакать и засыпает. Она даже рассказывала, что она снимала его с петли, что он однажды тоже залезал на подоконник и угрожал выброситься», — рассказала сестра осужденной.

Схожая трагедия разыгралась в феврале 2019 года в Балакове Саратовской области. Там 42-летняя местная жительница сперва распивала у себя в квартире на шестом этаже алкогольные напитки. После этого она подошла к окну и выпала из него вместе с годовалым ребенком.

После случившегося мать и ее грудной сын был госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту прокуратурой была организована проверка — мать лишили родительских прав и осудили на два года условно.

Детский омбудсмен области Татьяна Загородняя сообщала порталу «Саратов 24» о том, что упавшая вместе с грудным ребенком жительница Балакова не стояла на учете. Семья отмечалась, как положительная. Однако мать оказалась склонной к употреблению алкоголя.

По данным чиновницы, 42-летняя женщина поссорилась со своим гражданским мужем, после чего в состоянии крайнего алкогольного опьянения взяла двухлетнего ребенка на руки и выпала с ним с балкона, «чтобы наказать тем самым своего сожителя».

«Их спасло то, что они приземлились в сугроб. Мамы совершают необдуманные поступки, чтобы наказать своих мужей, но тем самым они создают угрозу жизни детей, а это недопустимо», — заявляла Татьяна Загородняя.