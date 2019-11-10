«Ничего такого»: что обнаружил депутат в части Шамсутдинова

Никто не хочет покидать воинскую часть в Забайкалье, где в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Об этом рассказал kp.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который побывал там и пообщался со служащими.

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«Я говорил: «Солдаты, если в отношении кого-то ведутся неуставные действия, вы на грани срыва, я готов вас прямо сейчас забрать с собой в Москву, как первый зампред комитета добьюсь, чтобы вас перевели в другую часть». Они ответили: «Нет у нас ничего такого, чтобы мы сказали, что уже невозможно [тут служить]», — рассказал парламентарий, отметив, что все военные намерены продолжить службу.

25 октября Рамиль Шамсутдинов при смене караула расстрелял своих сослуживцев. В итоге восемь человек погибли. По одной из версий, он совершил преступление из-за того, что в воинской части над ним издевались вышестоящие по должности.

Депутат отметил, что общался с командованием и личным составом. В том числе ему удалось наедине поговорить с одним бойцом, который зашел в уборную комнату.

«Я ему: «Пока никого нет, боец, расскажи, что у вас тут происходит?». Тот мне: «Службу несешь — тебя никто не ругает. Если тупишь, то будут заставлять выполнять задачу», — продолжил депутат, добавив, что у солдат есть телефоны, правда, кнопочные.

В то же время он отметил, что в коридорах есть видеокамеры, которые «постоянно работают». «Еще душевые кабины, стиральные машины. В частях под Москвой или Рязанью условия вряд ли лучше», — рассказал российский политик об условиях, в которых проживают военнослужащие.

Вместе с тем депутат Госдумы уверен, что руководство части не смогло бы так основательно подготовиться к его приезду, так как в части узнали о визите за сутки. «О том, что мы будем в этой части, там узнали за сутки. За это время ни казарму в порядок не приведешь (да еще с установкой душевых и стиралок), если там был полный бардак, ни мозги не промоешь», — считает Шерин.

Вместе с тем, он не берет на себя ответственности утверждать, что бойцы воинской части были с ним искренними. «Я не могу гарантировать что люди в этой части были со мной стопроцентно искренними. <…> Я у бойцов спрашивал о том, как у них служба идет. Ни один не сказал чего-то такого», — так ответил депутат на вопрос журналиста издания о том, что никто ничего не сказал про дедовщину.

Однако Шерин не стал внимать ответственность за трагедию с командиров. Но он также и не увидел какого-либо грубого отношения по отношению к служащим. «Я командовал взводом, в том числе, в военное время, и могу оценить, как солдат себя ведет в разных ситуациях, на что он реагирует. Я солдатам закидывал вопросы о том, обижает ли их кто-то, оскорбляет», — добавил он, отметив, что не получил положительного ответа.

Шерин предположил, что Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за детской травмы, так как он с шести лет рос без матери. В то же время он рассказал, что убийца девяти человек посещал в свое время военно-патриотический клуб и хорошо стрелял.

«Процент попадания во время преступления – 42%, со слов офицеров. Он высадил 85 патронов, три рожка, когда убивал. А это же экстренная ситуация, человек не в статические мишени бьет. И надо же было пустой рожок отсоединить, другой присоединить, передернуть затвор. Это и в спокойной ситуации на полигоне не всегда быстро получается», — подтвердил свои слова чиновник, добавив, что это была стрессовая ситуация, когда вокруг «кровь, люди кричат, хрипят».

Депутат также рассказал, что на месте происшествия еще остались сгустки крови, силуэты погибших, обведенные мелом. Шерин также попытался восстановить всю цепь происходящего, представив, как это было. По его словам, злоумышленник сначала дождался, когда разрядят магазины при смене караула. Сам солдат-срочник «имитировал, что тоже разряжает». Затем, когда подошла очередь вынимать магазин из оружия к нему, он, по мнению Шерина, понял, что оружие осталось только в кобуре у офицеров.

«И он первым валит офицера, который рядом, потом контрактника. Ребята, которые оказались в клетке — они ведь уже без боеприпасов, пытались убежать — он их добивает. Они в бронежилетах и в касках — потому стрелял в голову», — считает парламентарий.

Он рассказал, что у одного из погибших остались жена и трехлетняя дочь, у другого – жена беременна. У еще одного погибшего также остались жена и дочь.

Депутат считает, что причиной трагедии могли стать несколько факторов. «Молодой человек, который жил в большом городе, его забрали из семьи, перебросили за 4 тысячи километров, в лес. Никаких развлечений, надо все делать самому», — считает депутат. Кроме того, у солдата-срочника были «нагрузки и психологические, и физические».

«В комплексе с возможными неприязненными отношениями. Может, не хотел выполнять каких-то требований командиров. И, может, давняя детская травма обострилась на таких вот дрожжах. Так психологические срывы и случаются… Накопилось что-то за 100 дней», — заключил политик.