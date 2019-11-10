«Черт его знает, как будет»: Россию ждет аномальная зима

Зимняя погода придет в Москву с опозданием как минимум на две недели — в последней декаде ноября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Тепло не собирается уходить ни на этой, ни на следующей неделе. Сегодня похолодало, да, но потом процессы снова пойдут на потепление. Конечно, без рекордных значений, но для ноября это очень тепло», — сообщил синоптик.

По его оценкам, температурная аномалия в столице сохранится минимум до 15-20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы, передает ФАН.

«Зима климатическая должна была наступить 10 ноября, но это не будет и близко даже. Сдвиг идет как минимум на две-три недели, а дальше черт его знает, как будет. Я думаю, что эта зима будет аномально теплой. Самой теплой в истории», — заключил специалист.

Слова специалиста «Фобос» подтвердили в институте физики атмосферы им. Обухова РАН — данные изменения вызваны аномалиями, которые метеорологии наблюдают последние 30 лет.

«За последние 30 лет ноябрь и декабрь теплели больше всего.

Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — пояснил специалист университета Владимир Семенов.

Ранее о том, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщал научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд. По его словам, каждый из последних пяти месяцев был самым исторически теплым.

«Июнь был самым жарким за весь период регулярных наблюдений, июль, август, сентябрь. Октябрь, как только что выяснилось, тоже был самым жарким за весь период измерений, то есть примерно за 130 лет», — пояснял специалист.

По словам синоптика, в нынешнем году явления Эль-Ниньо — резкого потепления поверхности Тихого океана – не наблюдалось. Обычно оно начинается в зоне экватора в Тихом океане, а затем тепло распространяется и на весь океан.

«Этот поток тепла всегда создавал потепление в атмосфере, а нынешний год уникален тем, что Эль-Ниньо нет, и это значит, что только за счет антропогенного воздействия происходит потепление», — сообщил Вильфанд, добавив, что есть вероятность, что «что этот год выйдет на первое место».

Ранее Вильфанд рассказывал о двух новых временах года — предзимье и предлетье, изначально являвшиеся климатическими переходами, передает НСН.

«Есть сезоны административные, для социума, а есть сезоны естественные, для природы. Не для общества, которое назначило, что осень начинается с 1 сентября, а весна — с 1 марта. Сезоны, в которых живет человек, для природы неестественны», — пояснял специалист.

По его словам, метеорологи исследовали атмосферные процессы и закономерности и определили, что существуют разные условия крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана.

«Летом океан холоднее континента, а континент теплее. А зимой, когда накопленная в глубинных слоях океана энергия Солнца начинает подниматься на поверхность, океан становится теплее континента. Меняются условия термоциркуляции. В этой связи ученые и вывели эти шесть сезонов», — детализировал эксперт.

В начале нынешнего месяца почти 12 тысяч ученых из 153 стран мира заявили, что «неописуемые страдания» ожидают человечество, если не будут приняты меры по снижению количества выбросов в атмосферу углекислого газа (СО2). Об этом говорится в коллективном письме на сайте EurekAlert!

Ученые опираются в своем письме на результаты четырех десятков лет наблюдений. Они исследовали температуру поверхности Земли, использование энергии человечеством, темпы исчезновения лесов, массу полярных льдов и динамику ее изменений, выбросы углерода в воздух и рост населения планеты.

Профессор экологии при Университете штата Орегон Уильям Риппл заявил, что климат меняется «быстрее, чем ожидалось – люди не могут справиться с этим кризисом».

В письме советуют сократить выбросы загрязнителей – метана, сажи и гидрофторуглеродов. Кроме того, ископаемое топливо – нефть и уголь – лучше заменить на возобновляемые источники энергии, в частности – ветер и воду.

Также ученые призывают восстановить вырубленные леса и их экосистемы и стабилизировать рост населения. Каждый день численность человечества увеличивается на 200 тысяч людей.