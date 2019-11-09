Грязнее унитаза: Роспотребнадзор изучил кухонные губки

Кухонная губка для мытья посуды является крайне опасной для здоровья человека, поскольку может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, и содержать более 362 вида бактерий, вызывающих сильные инфекционные заболевания — предупредил Роспотребнадзор.

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В результате проведенных специалистами ведомства анализов выяснилось, что в 77% кухонных губок содержатся колиформные бактерии, приводящие к острым кишечным заболеваниям, а в 18% губок были обнаружили стафилококковые бактерии, передает НСН.

Также, эксперты выяснили, что 86% кухонных губок содержат дрожжи и плесень, которые, также могут быть на ручках и кнопках кухонных плит. В целом, самыми вероятными местами скопления инфекций являются раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, тряпки и мусорные ведра, передает ФАН.

Накануне прокуратура Санкт-Петербурга приступила к проверке инцидента, когда 100 сотрудников ретейлера «Лента» получили отравление, из которых более 30 были госпитализированы. У многих у отравившихся наблюдались симптомы инфекционного заболевания, а также острые боли в животе.

Неделей ранее 34 ребенка отравились едой в отеле «Кристалл» в Казани. Следственный комитет России по Республике Татарстан завел уголовное дело по ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Правоохранители осмотрели место происшествия, отобрали образцы продуктов, а также изъяли необходимую для расследования документацию, касающуюся предоставленного детям питания.

В ресторане гостиницы «Кристалл» следователи СКР, а также сотрудники МВД и Роспотребнадзора нашли просроченные продукты — грудки бройлеров «Акашево», упакованные еще 10 августа, и карпаччо из мяса кур от 12 сентября. Срок годности грудок истек в начале сентября, карпаччо — две недели назад.

При осмотре пищеблока, склада и морозильных камер сотрудники госорганов обнаружили салаты без маркировки и даты выработки, фарш с истекшим сроком годности, а также явно негодные к употреблению картофель и морковь.

«Мы подошли к организаторам и сказали, чтоб вернули всем командам деньги, потому что это не организация. Детей кормят, как свиней. Кислый салат с утра, горох твердый», — поясняла одна из матерей.

В начале нынешнего месяца артисты Мариинского театра получили пищевое отравление во время гастрольного тура в Москве. По словам представителя труппы, это произошло после употребления готовой еды, которая была заказана онлайн у частной компании.

Еда была заказана в ланч-боксах для 205 человек — сотрудников фонда и артистов симфонического оркестра, а также хора и певцов Мариинского театра.

В результате отравилось 12 человек из труппы Валерия Гергиева и еще один сотрудник театра.

Позже в департаменте здравоохранения Москвы подтвердили, что в ночь на 1 ноября несколько машин скорой помощи были отправлены к артистам Мариинского театра.

«За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Все пациенты нетяжелые», — рассказали в ведомстве.

В прошлом месяце Пресненский суд Москвы отклонил иск музыкального продюсера Бари Алибасова к производителю средств для прочистки труб «Крот» — музыкант хлебнул химии из бутылки на кухне, потому что, по его словам, из-за яркой емкости принял ее содержимое за сок.

«Ашан» продает тысячи, если не миллионы наименований товаров. У нас ножи продаются. Но это не значит, что если потребитель ранит кого-то ножом, «Ашан» станет нарушителем», — заявил юрист компании в суде.

В середине июля в Москве почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, установленных в офисах и торговых центрах. У 65 пострадавших, по данным Роспотребнадзора, подтвердился диагноз сальмонеллез – острая кишечная инфекция, 38 из них были госпитализированы.

Проверка показала, что сырье хранилось вместе с готовой продукцией, часть холодильников оказалась неисправна, на складе лежали просроченная продукция и продукты без маркировки, а на салатах были установлены пролонгированные сроки годности.