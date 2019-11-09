Убийство экс-мэра Киселевска: что нашли у киллера

Правоохранители обнаружили схрон оружия и золота в доме жителя Кемеровской области, обвиняемого в убийстве экс-главы Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева. Обыск в жилище задержанного провели сотрудники регионального управления Следственного комитета совместно с оперативниками уголовного розыска ГУВД по Кемеровской области.

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Оружие было найдено в хозяйственной постройке на участке, принадлежащем фигуранту дела. Оружие, патроны, наручники, перчатки, маски, а также золотые ценности хранились в холодильнике, закопанном в землю под бетонными плитами, передает ФАН.

«По изъятым объектам назначено 13 судебных экспертиз: баллистическая, геномная, дактилоскопическая и экспертиза материалов, веществ и изделий на продукты выстрелов», — сообщает следствие.

Сейчас обвиняемых в убийстве 59-летнего чиновника двое — мужчины 49 и 35 лет. Дело расследуется по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Следователи уже провели 101 допрос свидетелей данного преступления, передает НСН.

Трагедия произошла поздно вечером 31 октября в селе Верх-Чумыш. В тот день супруга Лаврентьева увидела на приусадебном участке две человеческие фигуры с фонариками в руках. Бывший чиновник велел жене остаться дома, а сам взял охотничье ружье и вышел на улицу.

После послышались звуки стрельбы. Женщина выбежала в сад и увидела, что супруг убит — он получил несколько огнестрельных ранений.

Помимо убитого экс-мира Киселевска на участке также лежал труп неизвестного мужчины — он был одет в камуфляжный костюм, а на голове был черный чулок с прорезями для глаз.

По данным регионального СК, это был третий нападавший — его застрелил сам Лаврентьев, использовав ружье для самообороны. Позже правоохранители смогли установить его личность по отпечаткам пальцев. Выяснилось, что погибшего звали Марат Гарипов – ему было 45 лет. Ранее его судили по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью».

По словам главы департамента по чрезвычайным ситуациям региона Константина Стефанского, Гарипов на протяжении двадцати одного года работал в кузбасском Агентстве по защите населения. У него было звание мастера спорта по вольной борьбе.

Рядом с трупом мужчины был найден рюкзак, в котором лежали бинокль, рация, ультразвуковой излучатель для отпугивания собак, газовый баллончик и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 мм. Местные СМИ пишут о том, что на месте преступления сотрудники полиции также обнаружили десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр».

Как предполагают следователи, также еще один соучастник день преступления выполнял роль водителя: он доставил своих подельников к дому экс-главы города и ждал их в километре от него.

Основной версией, как и прежде, СКР называет разбойное нападение. При этом некоторые местные жители утверждают, что у злоумышленников могли быть бизнес-интересы. В то же время соседи отмечают, что у погибшего был один из самых больших домов в округе — они предполагают, что это могло привлечь внимание грабителей.

Бывший коллега Лаврентьева, депутат совета Киселевского городского округа Анатолий Оренбуров предположил, что это было заказное убийство.

«Фигура он значимая, 16 лет был главой города. Если грабить, почему до конца-то не совершили? Ну, совершили убийство, а почему дальше не пошли грабить?» — заявил политик.

Чуть ранее в октябре столичные силовики возобновили расследование громкого убийства 7-летней давности после того, как в Раменском районе Подмосковья были обнаружены тела четырех жертв криминального авторитета Олега Шишканова.

По данным СКР, убитые — это генеральный директор компании «Племзавод Раменское», депутат Раменского района Татьяна Сидорова, ее муж, сестра и сын. По предварительной версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию «Шишкана» за отказ передать его ОПГ земельные участки.

В поисках тел участвовали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ, Следственного комитета, а также ФСБ. В апреле был арестован сам Шишкан, которого, по данным СМИ, криминалитет ранее даже поставил на должность «смотрящего по России». А в конце сентября были задержаны восемь его подельников, также подозреваемых в убийстве.