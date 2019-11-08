«Служебная необходимость»: полковник ФСБ вернет 6 миллиардов

Московский суд потребовал взыскать более 6 млрд руб. с семьи экс-начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости». Таким образом, суд частично удовлетворил требования гособвинения.

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В пятницу, 8 ноября, рассматривался иск Генпрокуратуры, которая требовала конфисковать в пользу государства имущество Черкалина на сумму порядка 6,5 млрд руб. Речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках. Кроме того, в доход страны должны поступить $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб., которые нашли у экс-силовика и его семьи при обысках.

На слушаниях прокуратура заявила, что не претендует на жилье сестры Кирилла Черкалина Анастасии на Мичуринском проспекте стоимостью 15 млн руб.

Защита Черкалина намерена обжаловать решение.

«Конечно, буду обжаловать. Полагаю данное решение незаконным и необоснованным», — сказал адвокат Черкалина Владимир Михайлов.

На заседании в московском суде отец Кирилла Черкалина заявил, что 45 млн руб. получил от деда обвиняемого, передает издание «Ведомости».

Именно на эти деньги, по словам Владимира Черкалина, семья полковника ФСБ купила квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три места на автостоянке, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.

«В 2011 году отец мне эти деньги подарил в присутствии брата. Я тогда уволился, ждал пополнения семьи. Отец предложил приобрести жилье и потратить на обустройство», — рассказал Владимир Черкалин.

Он отметил, что в 1990-е гг. у деда полковника Черкалина было много друзей, «он активный человек — работал на трех работах». «У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж 38 лет, у жены — 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», — пояснил отец обвиняемого.

В то же время представитель Генпрокуратуры в ходе судебного заседания сообщил, что бывший начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин хранил в квартире родителей более $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб. Еще 27 млн руб., $76 000 и 44 000 евро обнаружили у его бывшей тещи Ирины Орловской.

Сам Черкалин объяснял, что хранил в квартире родителей крупные суммы денег из «служебной необходимости». Родители обвиняемого подтвердили, что их сын попросил оставить у них средства, сославшись на «служебную необходимость».

Кирилла Черкалина задержали в апреле 2019 года сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Во время обысков у него и его подельников изъяли 12 млрд руб. Черкалина, в частности, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 тыс. (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее «Коммерсантъ» утверждал со ссылкой на полученные материалы дела, что взятки экс-силовик получал, не отходя от рабочего места — на Лубянке.

Так, с ноября 2013-го по февраль 2015 года бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, как предполагается, ежемесячно платил Черкалину по $50 тыс. за «общее покровительство». Посредниками при этом были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Изначально Мазанов предлагал Черкалину платить за конкретные дела, но сотрудник ФСБ настоял на ежемесячной плате. По версии следствия, Ходжоян передавал деньги у здания ФСБ Горбатову, который, в свою очередь, затем относил их Черкалину.

Когда банку понадобилась реальная помощь, Черкалин потребовал еще $100 тыс.

Кирилл Черкалин работал на посту начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Он занимался контрразведовательной деятельностью в кредитно-финансовой и банковской сферах. Его деятельность была направлена на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, которые наносили ущерб экономической безопасности России.

Кроме того, он боролся с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.