Здорового образа жизни (ЗОЖ) в России придерживаются 12% населения, то есть каждый восьмой житель страны. Этот результат показало исследование, которое провел Росстат в 2018 году – отчет опубликовало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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В ходе работы над статистикой специалисты спрашивали у респондентов, курят ли они, едят ли каждый день овощи и фрукты в количестве не менее 400 г, а также проявляют ли необходимую физическую активность — не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки за неделю. Кроме того, учитывалось нормальное потребление соли, не превышающее 5 г в сутки, и низкое потребление алкоголя, равное 168 г чистого спирта для мужчин и 84 г — для женщин в неделю.

Также Росстат предоставил отчет за 2019 год, в котором указаны регионы, где больше всего людей придерживаются ЗОЖ. Первой в этом списке стала Ингушетия — там 48,8% жителей заявили, что не имеют вредных привычек и питаются только здоровыми продуктами. На втором месте стоит Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. Следом идут Чувашия с 24,7% зожников и Воронежская область с 24,2%. Отметим, что в Москве этот показатель составляет 8,8%, а в Санкт-Петербурге — 6,8%.

Между тем ведомство отдельно выделило из статистики россиян в возрасте от 70 лет — по данным исследования, если говорить только о пенсионерах, ведущих здоровый образ жизни, то места регионов распределяются иначе. Так, первые три месяца занимают Рязанская (12,2%), Тамбовская (12,1%) и Тульская области (12,1%). При этом специалисты обращают внимание на то, что во многих из мест, вошедших в топ, зафиксировано наибольшее число пожилых людей в стране.

Самый низкий показатель по ЗОЖ был выявлен в Чукотском автономном округе — там всего 0,4% людей не пьют, не курят и любят похрустеть овощами. Более высокие, но также неутешительные места занимают Тува с 1,1%, Ненецкий автономный округ с 2,1%, Хабаровский край с 2,2% и Забайкальский край с 3,3%.

Согласно отчету Росстата, опрос проводился в августе 2019 года в 60 тыс. точках страны — в исследовании принимали участие все люди, проживающие в выбранном специалистами доме. В итоге респондентами стали 131 тыс. человек — среди них 56% женщин и 44% мужчин.

При этом, по данным оператора фискальных данных «Такском», выросли и продажи продуктов здорового питания, передавала газета «Известия». Согласно отчету за апрель 2019 года, люди стали приобретать здоровую пищу на 13% чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, продажи овощей выросли на 11%, а фруктов — на 9%. Между тем курицу россияне стали приобретать на 13% чаще, а индейку и вовсе на 25%. Хлебцы, мюсли и батончики начали пользоваться большим спросом — рост в среднем на 5–13%.

В то же время заинтересованность в спиртных напитках упала на 8%, сообщал «Такском». В ходе исследования были проанализированы 11 млрд кассовых чеков за апрель 2019 года.

Однако Общероссийский народный фронт (ОНФ) утверждает, что слова россиян о том, что они придерживаются ЗОЖ, или чеки, свидетельствующие о покупке здорового продукта, не всегда отражают действительность.

Согласно опросу общественников от января 2019 года, на самом деле здорового образа жизни придерживаются только 0,4% жителей России — это четыре человека из тысячи. При этом остальные 65% респондентов заблуждаются, что их образ жизни можно назвать здоровым.

Так, всего были опрошены 4,6 тыс. человек — из них 65% решили, что они придерживаются ЗОЖ. 19% совершенно не сомневаются в том, что они соответствуют этому определению, а 46% думают, что, возможно, они соответствуют данным критериям. При этом специалисты проанализировали ответы респондентов и зафиксировали несостыковки. Так, выяснилось, что только 35 человек из всех опрошенных питаются правильно — из них не курит лишь 31 участник исследования. Поэтому по-настоящему прошли отбор лишь 0,4%, то есть 18 человек.

Отдельную статистику ОНФ представил по россиянам, занимающимся спортом. Периодически уделяют время физическим упражнениям 36% респондентов. Остальные ссылаются на загруженность на работе, отсутствие силы воли или нехватку финансовых средств на занятия в фитнес-зале.

В заключении отчета указано, что 6% людей, принявших участие в исследовании, сказали, что и вовсе не задумывались о том, чтобы придерживаться ЗОЖ – однако, по их словам, они могли бы порассуждать об этом, если бы упали цены на здоровые продукты, занятие спортом и активный отдых.