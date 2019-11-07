«Проходят обыски»: за что задержали экс-мэра Истры

Экс-глава города Истры Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает РЕН ТВ, бывшего чиновника задержали по уголовному делу о хищении в особо крупном размере. Будучи мэром, Вихарев заключал контракты с аффилированными коммерческими организациями, утверждает телеканал. Договоренности касались благоустройства территорий и ремонта подъездов — при этом работы либо не проводились, либо проводились по заниженной цене. Затем, по данным РЕН ТВ, деньги обналичивались и похищались.

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Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на подмосковного чиновника подтверждает, что силовики вменяют Вихареву нарушения при заключении контрактов.

По словам источника портала, вместе с Вихаревым задержали и его заместителя — Ирину Вишкареву. Она работала с ним как в Волоколамске, так и в Истре. Вместе с тем собеседник РБК отметил, что следственные действия проводились одновременно по восьми адресам.

В пресс-службе администрации Истры изданию заявили, что в здании местных властей «не было никаких обысков».

В конце сентября этого года Вихарев по собственному желанию покинул пост мэра Истры, проработав на этой должности меньше года. О решении он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«Нам много удалось сделать за этот короткий период. Часть проектов, инициаторами которых стали вы — жители округа, либо уже реализованы, либо находятся в стадии реализации. Часть осталась в планах, но я уверен, что новое руководство округа выберет наиболее достойные из них и проконтролирует, чтобы все идеи нашли свое воплощение», — написал он, добавив, что решение он принял по состоянию здоровья.

Вслед за уходом Вихарева из администрации округа там прошли обыски. РБК, ссылаясь на источники, сообщало, что они были связаны с заключенными Вихаревым контрактами на благоустройство. Сумма муниципальных договоренностей составила более 500 млн руб. Контакты, по утверждение собеседников СМИ, были заключены с организациями, аффилированными с ним.

Вслед за этим Главконтроль Московской области проверил соглашения. В марте в ведомстве заявили, что контракты были заключены с нарушениями.

В частности были проверены договоры на благоустройство сквера и пешеходной зоны у Дворца спорта «Лама», а также прилегающей к городскому вокзалу Волоколамска площади. Период исполнения: сентябрь 2018 года — январь 2019 года.

Предполагалось, что всего на эти проекты нужно 200 млн рублей: 198 млн выделила администрация Московской области, а еще 2 млн рублей были взяты из бюджета городского поселения. Деньги городские власти получили в рамках программы по созданию комфортной городской среды в Подмосковье.

Как передает РБК, проверка показала, что администрация района необоснованно завысила стоимость закупленной брусчатки на 28,3 млн руб. Кроме того, местные власти приняли по факту невыполненные работы. Также органы местного самоуправления не смогли предоставить акты работ на 25,7 млн руб. и документы, которые подтвердили бы стоимость оборудования и материалов на 43,4 млн руб. Вместе с тем остались деньги, которые власти Волоколамска должны вернуть в бюджет области, так как не успели их освоить.

Ревизоры также заметили незаконное продление контракта, из-за которого бюджет недополучил несколько миллионов рублей пени за просрочку работ.

Отметим, что Андрей Вихарев родился 1 января 1969 в Кировской области. В течение нескольких лет был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании «Гарантия — Строй». Параллельно с этим одно время работал депутатом городского совета в Жуковском Московской области. Также он был и.о. главы города Лосино-Петровский, после чего стал главой Волоколамского района.