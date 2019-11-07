«Не могу попасть»: пилот Ан-24 дал порулить подруге

Якутские следователи открыли уголовное дело по факту скандального инцидента на борту самолета Ан-24 компании «ИрАэро»: пилот допустил к управлению судном свою 33-летнюю подругу, не имевшую необходимых документов и квалификации. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

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По данным следователей, инцидент произошел еще 31 августа 2019 года. В тот день Ан-24 вылетел по маршруту Якутск — Саккырыыр (Батагай) — Якутск.

При этом никто из пассажиров не подозревал, что в середине полета пилот передаст штурвал самолета своей 33-летней знакомой, не имевшей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок.

Все происходящее мужчина снимал на видео — на нем видно, что судно находится высоко в воздухе. За кадром также слышен голос мужчины, которые учит девушку управлять самолетом: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!». Сама девушка аккуратно интересуется у своего спутника, показывая на навигационный дисплей самолета: «Почему я не могу попасть?». И получает ответ: «Ну, я не знаю».

Предать огласке свой летный опыт подруга пилота решилась только спустя несколько месяцев: в ноябре ролик появился в ее Instagram с комментарием «это было невероятно круто, спасибо». Уже через несколько дней видео было удалено, однако пользователи успели сохранить и распространить его. Их стараниями оно дошло и до Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР, которое возбудило по факту инцидента уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК.

Со своей стороны изучением инцидента занялись и в авиакомпании «ИрАэро», сообщает телеканал «Якутия 24». «По итогам проверки будет дана оценка достоверности представленной информации. В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок», — заявил пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов.

Ранее, в ноябре текущего года, стало известно об аналогичной истории, произошедшей в Китае. Пилот авиакомпании Air Guilin был отстранен от полетов после распространившегося в сети снимка, на котором изображена его подруга в кабине самолета. Девушка позирует в кресле пилота, рядом с ней стоят закуски. «Спасибо командиру. Очень довольна», — гласит комментарий к фото.

По данным издания The Global Times, фотография была сделана 4 января во время перелета из города Гуйлинь в Янчжоу. Однако авиакомпания Air Guilin узнала об инциденте только после того, как снимок распространился в китайском сервисе микроблогов Weibo.

В результате провинившегося пилота отстранили от полетов на пожизненный срок. Информацию о его увольнении в авиакомпании не уточнили. Остальные члены экипажа также были отстранены от работы на время расследования.

Ярким примером того, чем могли закончиться оба рейса, во время которых пилоты допустили к управлению посторонних, является случай с судном A310 авиакомпании «Аэрофлот». В 1994 году рейс SU593 вылетел из аэропорта «Шереметьево» и взял курс на Гонконг.

На протяжении нескольких часов лайнер спокойно следовал по маршруту, однако в середине полета командир экипажа Ярослав Кудринский решил позвать в кабину пилотов двух своих детей — дочь Яну и сына Эльдара.

В то время, когда самолет пролетал в районе города Новокузнецка, КВС включил автопилот и предложил детям по очереди сесть в кресло командира авиалайнера. Отец внимательно наблюдал за действиями ребят, однако не заметил момент, когда 15-летний Эльдар приложил к штурвалу слишком большое усилие — это привело к частичному отключению автопилота.

В результате самолет стал быстро крениться и терять высоту. Совместными усилиями пилоты смогли вернуть его в нормальный режим, однако было слишком поздно: пролетая над сопкой на крайне малой высоте, самолет зацепился за верхушки деревьев и врезался в лес в 20 км юго-восточнее Междуреченска. Лайнер полностью разрушился и частично сгорел от наземного пожара. Все 63 пассажира и 12 членов экипажа погибли.

Позже журналист Василий Горбунов, который прилетел на место ЧП вместе со спасателями, так рассказал об увиденном: «Почти все, что осталось от людей, сильно вдавлено в снег. Повсюду разбросаны баночки с пивом, сумки, шмотки, доллары».