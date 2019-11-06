Мигранты не помогли: россиян стало меньше

Счетная палата сообщила о сокращении численности россиян на 52,5 тыс. человек с начала 2019 года. По состоянию на 1 сентября она составила 146,7 млн человек, сообщается в докладе ведомства.

Согласно опубликованным данным, миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения. При этом в РФ значительно сократилось как число родившихся, так и число умерших.

«Число родившихся в январе — августе 2019 года составило 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек меньше, чем в январе — августе 2018 года. Число умерших в январе — августе 2019 года составило 1 213,5 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33,7 тыс. человек», — сообщили аудиторы.

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Таким образом, естественная убыль населения за минувший период года составила 219,2 тыс. человек — это число в 1,3 раза больше показателя за соответствующий период 2018-го. Сократилось и количество субъектов РФ, в которых был зафиксирован естественный прирост: сейчас их всего 17.

Исходя из полученных данных, специалисты Счетной палаты выразили обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией.

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — сообщается в докладе.

В начале октября на рассмотрение Госдумы был вынесен прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, в котором сообщалось о сохранении естественной убыли населения в России до 2023 года. Документ был подготовлен Министерством экономического развития.

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — говорится в прогнозе.

Как уточнили в ведомстве, в последнее время появилась «устойчивая тенденция» старения населения страны, а также ухудшения его возрастной структуры. Существенное влияние на это оказывает снижение численности женщин в репродуктивном возрасте от 20 до 34 лет и сохранение высокого уровня смертности среди трудоспособного населения.

В Минэкономразвития также подчеркнули, что единственным способом увеличения численности россиян в 2020-2023 годах будет только миграционный прирост, перекрывающий численные потери населения от естественных причин.

Исправится ситуация только после 2024 года, отмечают специалисты. По прогнозу, увеличение численности населения произойдет за счет как естественного, так и миграционного приростов.

«В результате среднегодовая численность населения РФ вырастет до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек», — сообщили составители документа.

Численность населения трудоспособного возраста также поднимется до 85,3 млн человек. Кроме того, миграционный прирост, который в 2019 году останется на уровне 295,3 тыс. человек, в 2024 составит 500,4 тыс. человек.

Благотворное влияние на это окажет ряд послаблений для мигрантов. Так, среди прочего, им разрешат сохранять иное гражданство в случае переезда в РФ на постоянное место жительства.

Кроме того, планируется, что мигрантам, обучающимся или окончившим российские вузы или институты стран СНГ и Балтии, станет проще получать разрешение на временное пребывание, вид на жительство и гражданство.

Аналитики скептически отнеслись к прогнозам правительства относительно прироста населения с 2024 года. Как рассказал «Газете.Ru» Сергей Шульгин, эксперт Международной лаборатории демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС, стоит в первую очередь обратить внимание на неравномерную структуру населения России. По словам эксперта, численность одних поколений больше, чем других, поэтому устойчивого прироста в принципе быть не может в обозримой перспективе.

Единственное, чем можно спасти ситуацию, это увеличение расходов на демографию и семейную политику, уверен Шульгин. Меры господдержки должны быть ориентированы на поддержку семьи на всех этапах жизненного цикла, но концентрироваться на многодетных семьях, указывает эксперт.

«Поддержка рождения третьих и последующих детей — менее 10%, в то время как в демографически успешных странах этот уровень выше 40%», — напоминает он.

При этом, по мнению Шульгина, одними госинвестициями проблему низкой рождаемости все равно не решить. «В Скандинавии, например, есть программы, направленные на гендерное равенство, в результате женщина получает больше свободного времени и задумывается о рождении ребенка», — заявил эксперт. По его словам, в России такого рода программы только начали внедрять.