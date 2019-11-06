«Сказали, моя очередь»: срочник заявил об угрозе изнасилования

20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьмерых сослуживцев в военной части в Забайкалье, рассказал, почему пошел на преступление. Расшифровка показаний молодого человека оказалась в распоряжении Telegram-канала Baza.

Реклама

На допросе парень признался, что с первых дней пребывания в армии страдал из-за неуставных отношений – в частности у него отобрали деньги и телефон, из-за чего он практически не имел возможности звонить родителям. «Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей», — сообщил Шамсутдинов.

Он также рассказал, что старшие по званию военнослужащие истязали его, однако жаловаться родителям он не хотел. «Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто», — подчеркнул обвиняемый.

По его словам, незадолго до трагедии сослуживцы сообщили, что намерены изнасиловать его. «Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было», — пояснил солдат.

Он добавил, что сожалеет лишь о том, что случайно «зацепил» двоих сослуживцев, которые не причинили ему вреда. «К остальным у меня жалости нет никакой. Когда меня задержали, меня очень сильно били. Я думал, если честно, что умру», — заключил Шамсутдинов.

Отметим, что 6 ноября молодой человек встретился со своим отцом Салимом Шамсутдиновым в читинском СИЗО. Тот также передал слова сына, согласно которым мотивом для преступления стали страдания из-за неуставных отношений. «Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — пояснил родственник принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Он также добавил, что во время свидания не заметил в нем признаки какого-либо психического расстройства или нервного срыва, о котором ранее говорили в Минобороны. «Он уже не выглядит как юноша. У него взгляд совсем взрослого мужчины, думающего, обдумывающего свое каждое слово. Вот, что я увидел. Состояние у него нормальное, мы хорошо поговорили, в основном о доме спрашивал», — подчеркнул мужчина.

Кроме того, он рассчитывает на смягчение приговора для сына. «Хотя бы не пожизненное, он же еще молодой. Ну дадут ему лет 15. Он же и выйдет оттуда молодым. Ему дальше продолжать нормально существовать», — отметил Шамсутдинов-старший.

Смягчения приговора для парня добивается и его защита. Так, адвокат Саид-Магомед Чапанов заявил «Газете.Ru», что планирует переквалифицировать его дело.

«Планируем переквалифицировать с части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» в часть 2 статьи 107 «Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта».

Я уже говорил с отцом обвиняемого, поэтому у нас есть некоторая определенность, как мы собираемся переквалифицировать это дело. Из разговора с отцом ясно, что мальчик подавлен», — заявил юрист.

В свою очередь Минобороны утверждает, что причиной стрельбы мог стать нервный срыв у молодого человека, возникший в результате личных переживаний, не связанных с армией. Отец обвиняемого сразу отреагировал на заявление ведомства – по его мнению, оно таким образом хочет скрыть дедовщину, которая была в забайкальской воинской части.

«Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина. Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает. Они хотят скрыть дедовщину», — пояснил мужчина тюменскому порталу 72.ru.

Бывший солдат, проходивший службу в том же месте, что и Шамсутдинов, также уверен, что к трагедии привели неуставные отношения. По его словам, убитый парнем старший лейтенант Данил Пьянков регулярно издевался над рядовыми. «Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал. Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого», — рассказал экс-военнослужащий.

Трагедия в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября – тогда Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев и двоих ранил. В конце октября военный суд Читы арестовал его на два месяца.