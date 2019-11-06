Три беременности: уральский детдом проверят на разврат

В Челябинской области забеременели три воспитанницы Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Деятельность учреждения проверит региональное министерство социальных отношений.

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«Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Речь идет об одной 17-летней девушке и двух 16-летних воспитанницах. В то же время, как сообщила порталу Ura.ru начальник управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина, директору детдома уже сделали выговор.

«Директору детдома за слабую воспитательную работу объявлен выговор. Мы же понимаем, что рано забеременели. Но раз так получилось, будем помогать, воспитывать. Оба будущих отца незамужних девочек написали заявления директору с просьбой разрешить заключить брак. Девочки симпатичные, трудолюбивые. Выйдут замуж, родят малышек. Все они уже на постинтернатном сопровождении», — отметила собеседница издания.

По словам Яниной, сотрудники соцзащиты консультируют будущих молодых мам, а также оказывают им материальную помощь. «Будем и дальше помогать. Вплоть до того, чтобы прийти и в первый раз показать, как пеленать ребенка. Девочки ходят в женскую консультацию. Они живут в заботе, любви, чистоте, порядке», — заверила чиновница.

По данным министерства соцотношений, одна из забеременевших девушек уже зарегистрировала свой брак с отцом ребенка. Произошло это в июле этого года. С молодой семьей проводится работа по постинтернатному сопровождению. Две другие пары тоже подадут документы в ЗАГС после разрешения директора детдома. «В ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как передает Ura.ru, 17-летняя девушка вышла замуж за студента четвертого курса техникума. Другая девочка забеременела от 23-летнего местного жителя. Третья несовершеннолетняя собирается выйти замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, который учится в техникуме.

Всем семьям, как заверяют местные чиновники, будет оказана поддержка центром помощи детям, на сопровождение которого они поступят после официального оформления отношений.

По словам представителя ведомства, девушки выйдут замуж «за хороших ребят», передает «Интерфакс».

Вместе с тем инцидентом заинтересовалась прокуратура Челябинской области, которая решила провести проверку в учреждении Чесменского района, в котором забеременели девушки.

Сотрудники надзорного ведомства выяснят, в каких условиях содержатся воспитанники детдома и то, каким образом социальные службы и педагоги контролируют жизнь несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Игорь Рязанов в комментарии «Коммерсанту».

Вместе с тем ситуацией заинтересовались и в СК России по Челябинской области. Там проводят собственную проверку. «В ходе проверки будет установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка выполнения обязанностей должностными лицами детского дома. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в ведомстве.

Между тем беременность несовершеннолетних — не редкость для России. Так, по данным Росстата, в 2018 году юные мамы родили более четырех тысяч детей. При этом 176 девушек родили во второй, третий или четвертый раз.

Самыми юными матерями стали четыре россиянки в возрасте 12 лет. 13-летние девочки родили 34 ребенка, 14-летние — более 190 детей. Наконец, 919 малышей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами во второй раз. Школьницы в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, еще два ребенка — четвертыми.

Как отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, российские подростки начинают вести половую жизнь в среднем в 16-18 лет. Как отметил эксперт, этот возраст снизился за последнее время. Вместе с тем пары не спешат узаконивать свои отношения. Девушки обычно выходят замуж в 24-26 лет, а мужчины женятся в 26-28 лет.