Понравился телефон: жестокая расправа над 16-летней школьницей

В городе Майкопе Республики Адыгея суд арестовал 47-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала еще в мае 2019 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, 24 мая 2019 года около 11.00 мск девушка вышла из лицея в городе Майкопе, однако домой не вернулась. Родственники пропавшей обратились в правоохранительные органы. На протяжении полугода поисками подростка занимались сотрудники отдела криминалистики следственного управления СКР по Республике Адыгея, специалисты МВД, а также МЧС России, Росгвардии и волонтерской организации «Лиза Алерт».

В ходе предварительного следствия было установлено, что у несовершеннолетней не было каких-либо оснований исчезать на длительное время и не сообщать о месте своего нахождения, в связи с чем органы предварительного следствия рассматривали в качестве основной версии убийство.

Однако уже в октябре 2019 года следователям удалось зафиксировать сигнал телефона 16-летней девушки — именно это и помогло силовикам найти предполагаемого злоумышленника. Так была установлена личность 47-летнего ранее судимого местного жителя. Правоохранители рассматривают версию разбойного нападения из-за дорогостоящего мобильного.

В ходе допросов мужчина признался, что 24 мая 2019 года, находясь на правом берегу реки Белой города Майкопа, убил девушку. Уже 5 ноября он показал, где спрятал тело несовершеннолетней.

Предполагаемого злоумышленника арестовали. Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Между тем детский омбудсмен республики Александр Ивашин сообщил, что подозреваемый ранее был судим за убийство. «Нигде не работает. В 2002 году он был судим по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», был приговорен к 12 годам лишения свободы, освободился по УДО в 2012 году», — сообщил он РИА «Новости». По словам уполномоченного, правоохранители не исключают факт изнасилования школьницы.

Между тем в августе 2019 года Иркутский областной суд вынес приговор в виде 20 лет колонии строгого режима 44-летнему жителю Братска — мужчину признали виновным по делу об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

Как установил суд, трагедия произошла в июне 2018 года. В тот день школьница зашла к своей матери на работу в магазин, после этого она попросила отпустить ее погулять с друзьями — мать запретила девочке и сказала идти домой.

В итоге на пути к дому, расположенному в 200 метрах от места работы родительницы, девочка пропала. «Она уже практически дошла до своего дома, но неожиданно свернула и отправилась в парк «Металлургов» — видимо, решила погулять там», — уточняли в Следкоме.

Через 10 дней тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли на окраине Братска. Злоумышленником оказался 44-летний водитель такси.

В ходе допроса он рассказал, что в день трагедии обманом заманил девятилетнюю девочку в свой автомобиль, после чего увез ее в свой гараж. «Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил ее», — отмечали в региональном СК. После этого мужчина отвез тело ребенка на окраину города, где сбросил в яму и закопал.

Ранее, в июне 2019 года, суд признал 24-летнего жителя Саратова виновным в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки на заброшенном стадионе.

Суд установил, что семилетний ребенок пропал еще 20 июля 2018 года. После обращения родителей в правоохранительные органы на его поиски отправились волонтеры и полицейские. Тело девочки нашли на следующий день послер пропажи — оно среди мусора лежало на стадионе на улице Блюхера в Советском районе.

Через несколько дней после ужасающей находки следствию удалось установить личность предполагаемого злоумышленника — его задержали. В ходе допросов он признался, что сначала изнасиловал, а потом убил школьницу. Тело он спрятал среди строительного мусора.

При этом, по данным региональных СМИ, обвиняемый в убийстве сам участвовал в поисках девочки и даже приходил на ее похороны.

«Уголовное дело насчитывало 8 томов, во время предварительного расследования специалисты провели 5 осмотров места происшествия, более 20 судебных экспертиз. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Отбывать его самарец будет в исправительной колонии строгого режима», — заключили в областном управлении Следственного комитета.