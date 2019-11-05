«Мама деньги не сдает»: как 8-летнюю сибирячку выгнали с чаепития

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее 8-летнюю дочь выгнали с чаепития в местной школе №183 за то, что та не сдала деньги на нужды класса. Как пишет сайт kp.ru, в октябре 2019 года родительский комитет стал собирать деньги на праздничные мероприятия для детей — между тем документы о расходах члены комитета предоставить отказались, объяснив это тем, что «чеки негде хранить».

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В свою очередь родителям, которые не захотели вкладываться финансово без отчетности, предрекли негативные последствия, сообщила женщина. В ноябре классный руководитель, ученики и родители собрались в одном из кабинетов школы на чаепитие. 8-летняя девочка пришла без матери — она в этот момент лежала в больнице. Несмотря на недуг матери школьница принесла к столу выпечку.

«Воспользовавшись моим отсутствием, член родительского комитета, которая занимается сбором денег, взяла за руку мою дочь со словами: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай», — рассказала мать ребенка, ее цитирует газета «КП».

Расстроенная девочка выбежала из класса и ушла плакать в туалет — классный руководитель успокоила ее и вернула за стол, однако член родительского комитета продолжила настаивать на своем. Когда 8-летняя ученица начала есть свои кексы, перед ней поставили стакан для сока, однако женщина вновь подошла к ребенку и забрала посуду.

«А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего», — передает слова сибирячки мать пострадавшей девочки.

Школьница вновь заплакала. По словам ее близких, в результате того инцидента ребенок получил психологическую травму, в связи с чем родители были вынуждены обратиться к врачу. Кроме того, они написали заявление в правоохранительные органы.

После инцидента член родительского комитета написала матери девочки, что она не имела право брать стакан, так как не сдавала на него деньги. «Ты решила индивидуально, вот и кушайте с булочкой», — было написано в сообщении.

Отметим, что, по словам матери пострадавшей школьницы, она не сдавала деньги на нужды, так как родительский комитет не предоставлял документы о расходах. При этом другие родители настаивают, что чеки публиковались в общем чате в мессенджере. Однако мать 8-летней девочки ранее удалили из него.

«За оскорбления и хамское общение. Это человек конфликтный и эмоционально несдержанный. Девочка живет в семье вполне обеспеченной, так что нельзя сказать, что мама не сдает деньги из-за финансовых трудностей», — написал житель Новосибирского Михаил Степов в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Он добавил, что родители написали ответное заявление в полицию за клевету – туда же они передали характеристику женщины, подписанную всеми взрослыми.

Между тем мать одного из учеников Валентина Подольская рассказала, что мать девочки сама настаивала на том, чтобы ее ребенок ел на празднике отдельно от одноклассников. «А ничего, что мать сама купила все для ребенка и хотела, чтобы ребенок был один за столом. Организаторы же посадили девочку за общий, а она обиделась. Потом выяснилось, что еще стаканов меньше», — отметила женщина в сообществе «Вконтакте».

Полиция уже запустила проверку по факту инцидента. По словам директора школы Натальи Пермяковой, 5 ноября правоохранители пришли в здание. Кроме того, учреждение запустило свое «педагогическое расследование».

«Мы проводим педагогическое расследование с девяти утра. Привлечены полиция, администрация школы. Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы. Это было желание родителей собрать деньги на проведение праздника», — пояснила «Газете.Ru» глава учреждения.

Отметим, что с 2013 года в России действует закон о поборах в школе. Если сотрудники учреждения уведомлены о каком-либо сборе средств в стенах учебного заведения, родители вправе подать жалобу. За поборы в школе предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или принудительных работ периодом до четырех лет, полугодового ареста или штрафа в размере до 80 тыс. рублей.