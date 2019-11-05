Пока мать выпивала: трагическая смерть детей в овраге

Против 34-летней жительницы села Летно-Хвалынское Приморского края возбудили дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после гибели ее 7-летнего сына и 3-летней дочери.

Реклама

Дети пропали 4 ноября — в этот день 34-летняя мать оправиалась вместе с ними к подруге, которая устроила застолье. По возвращении с мероприятия женщину заметили вечером на улице, но уже без детей. Как сообщили односельчане сайту kp.ru, она вернулась домой, продолжила употреблять спиртное, а затем уснула.

Далее, по предварительным данным, женщина сама позвонила в полицию и заявила о пропаже детей. Однако, когда правоохранители приехали на место, не открыла им дверь. На поиски несовершеннолетних отправились волонтеры, спасатели и сотрудники полиции.

Тела детей обнаружили поздно ночью 5 ноября в наполненном водой овраге недалеко от гаражей. Согласно версии регионального СК, причиной смерти стало утопление.

«Когда их матери через дверь сообщили о том, что они мертвы, она не поверила, подумала, что ее обманывают, чтобы та просто вышла в коридор. Потом все же открыла дверь, долго одевалась и поехала вместе с полицейскими в отделение. Не плакала», — рассказала очевидица следственных действий газете «КП».

Отец детей находился на работе, когда стало известно об их гибели – по словам односельчан, он сразу поехал в полицию. Скончавшийся 7-летний мальчик только в этом году пошел в школу – учился он в коррекционном классе из-за инвалидности, передает сайт kp.ru.

«Если бы она не пила, трагедия не случилась бы. Насколько мне известно, она даже стояла на учете из-за пагубной привычки. Однако дети всегда были одеты, обуты и накормлены. С этим проблем не было», — сообщила односельчанка. Так как у родителей погибших детей нет финансовой возможности похоронить их, ритуальные услуги вызвались оплатить местные жители.

Отметим, что по факту трагедии уголовное дело завели не только против матери погибших детей, но и органов профилактики, которые должны были зафиксировать, в каких условиях проживали несовершеннолетние. Дело возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность».

Еще одно громкое дело с пропажей ребенка произошло в Саратове. Там 9 октября девятилетняя девочка вышла утром из дома, чтобы пойти на уроки. Проходя мимо гаражей, она вступила в разговор с 35-летним местным жителем Михаилом Туватиным.

Как позже рассказал мужчина, он испугался беседы с девочкой из-за того, что подумал, что один из заброшенных гаражей, которые он присвоил себе несколько месяцев назад, принадлежит ее семье. Решив, что его якобы «рассекретили», саратовец затащил школьницу в постройку и задушил.

На протяжении суток полиция, спасатели и волонтеры разыскивали девочку. Вскоре после обнаружения трупа силовики задержали Туватина — он быстро признался на допросе в содеянном. Уже 12 октября суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Известно, что ранее мужчина был не раз судим. Его криминальный путь начался в 2001 году – тогда Туватина оштрафовали за мелкое хулиганство. Уже в 2004 году его привлекли к уголовной ответственности за взлом и воровство в размере 36 тыс. рублей, а в 2011 году признали виновным в изнасиловании женщины и краже ее имущества. Об этом сообщала газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам соседей, они знали о тюремных сроках мужчины, в связи с чем сразу подумали о его причастности к исчезновению школьницы. «Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он, когда вышел, я вообще в шоке был. Я думал, что после этого он уже не выйдет», — рассказал телеканалу «360» местный житель.

При этом знакомые отмечают, что странным поведением отличается не только Туватин, но и его мать. Так, по словам соседей, она постоянно грозила саратовцам расправой от вышедшего из тюрьмы сына. «У меня ребенок ехал на велосипеде, ему еще лет 12 было, спускался с горы, и она ему палку в колесо воткнула. Он у меня кубарем покатился», — сообщала одна из жительниц многоквартирного дома телеканалу «Звезда».