Еще один: кто расправился с супружеской парой в Забайкалье

В Забайкальском крае задержан 15-летний местный житель, который подозревается в причастности к изнасилованию женщины и избиению до смерти мужчины в Кыринском районе. Всего в деле фигурируют четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

«Вчера по подозрению в причастности к совершению данного преступления был задержан четвертый фигурант, 15-летний житель этого же села. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения», — уточнили в СК.

В отношении троих подростков было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц» — ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. По ходатайству следствия судом двое из них заключены под стражу, третий — под домашний арест.

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Также было назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. По имеющимся данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Напомним, трагедия произошла 27 октября 2019 года. В тот день два 16-летних и один 15-летний подростки ворвались в частный дом, где проживала супружеская пара. Школьники жестко избили 40-летнего мужчину — от побоев он скончался, — и надругались над его женой, используя кочергу и бутылку. Однако сами в сексуальный контакт с жертвой они не вступали.

После этого злоумышленники покинули место преступления. Несмотря на полученные травмы, женщина смогла самостоятельно вызвать медиков.

Это не первое жестокое убийство, совершенное подростками в России в этом году. В Алтайском крае Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство двух лиц» в отношении двоих подростков 16-ти и 17-ти лет, которые подозреваются в убийстве местных жителей.

По данным ведомства, преступление было совершено 17 сентября. В тот день двое учеников местного лицея пришли в один из частных домов в селе Солонешное. Там юноши решили «разобраться» со взрослыми, которых они заподозрили в краже запасных частей.

Завязалась ссора, которая переросла в потасовку. В ходе нее подростки жестоко избили мужчин, причинив им множественные травмы — в том числе перелом шейного отдела позвоночника.

Жертвами оказались 52-летний местный житель и его 37-летний товарищ. Их тела были найдены в одном из частных домов. На трупах были обнаружены следы насильственной смерти.

После этого школьники были арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.

20 сентября 2019 года в Ростовской области суд вынес обвинительный приговор двум несовершеннолетним россиянам, которые признаны виновными в изнасиловании и убийстве 28-летней местной жительницы.

Как установил суд, 5 декабря 2018 года женщина вместе со школьниками распивала спиртные напитки на окраине города Миллерово. Юноши предложили женщине вступить с ними в интимную связь, однако та отказалась. В гневе они задушили женщину ремнем, а тело бросили на месте преступления.

«Кроме того, несовершеннолетние совершили кражу телефона потерпевшей», — сообщали следователи.

Преступникам назначено наказание в виде лишения свободы 9,6 и 9,5 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее на Алтае суд также вынес приговор другому несовершеннолетнему злоумышленнику, который забил доской двух строителей. Подростка признали виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как установил суд, трагедия произошла в ноябре 2018 года в селе Ларичиха. Там 16-летний школьник распивал со своими знакомыми рабочими в здании филиала Тальменской школы искусств. Однако во время застолья началась ссора, после чего один из мужчин ударил подростка и вместе с приятелем вынес его из помещения.

Затаив обиду, подросток вернулся — в руках у него была деревянная палка. Школьник избил своих обидчиков сначала палкой, а затем металлическим смесителем крана, после чего добил их обломком деревянной палки. От полученных травм жертвы скончались на месте происшествия.

В результате 18 июля 2019 года суд приговорил 16-летнего подростка к девяти годам воспитательной колонии. Родителей осужденного обязали выплатить по 900 тыс. рублей компенсации родственникам.