«Киллера предупредили»: в Москве убили главу центра «Э» Ингушетии

На западе Москвы неизвестный застрелил двух человек. Как сообщили в Следственном комитете, одним из убитых оказался начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии. Источник «Интерфакса» назвал его имя — Ибрагим Эльджаркиев.

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По факту преступления СК возбудил уголовное дело.

В пресс-службе столичного управления полиции раскрыли детали происшествия. «Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Один из них скончался. Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18:30», — заявили в ведомстве, цитирует RT. Позднее там подтвердили информацию о том, что оба пострадавших погибли.

Как сообщает Telegram-канал Mash, трагедия произошла во дворе одного из жилых домов. В салоне машины были трое мужчин. Двое из них вышли покурить. В этот момент к ним подбежал мужчина в красно-черной куртке. Сначала расстрелял того, кто был ближе к нему, а затем второго мужчину. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник делал контрольные выстрелы в головы своих жертв. Всего злоумышленник, как отмечают очевидцы, выстрелил примерно семь раз. Третий мужчина остался в машине, с ним сейчас общаются полицейские.

Несколько Telegram-каналов пишут, что вторым убитым является брат силовика 30-летний известный нейрохирург Ахмед Эльджеркиев.

Как отмечает Telegram-канал Baza, свидетели рассказали, что убийцу к месту покушения привезли на автомобиле. По данным Telegram-канала «112», в Москве объявлен план «Перехват», злоумышленники якобы скрылись на BMW X7.

Убийцы якобы приехали на машине из Красногорска. После нападения на Эльджеркиевых злоумышленники поехали в сторону Университетского проспекта. После этого автомобиль был замечен на проспекте Вернадского. «Полиция считает, что они могли бросить машину где-то во дворах», — утверждает Baza.

По данным проекта, силовик приехал в Москву на учебу в РАНХиГС. При этом Mash сообщает, что глава регионального центра «Э» был в командировке и сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу. «Вероятно, киллера заранее предупредили о том, что Эльджаркиев вместе с братом будут находиться во дворе дома на Академика Анохина», — предполагает Telegram-канал.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах опровергает эту информацию. Агентство передает, что силовик был в Москве не в командировке и не на учебе, а по личным делам в свободное от работы время.

Агенство, ссылаясь на источник, предполагает, что это было заказное убийство: версия о том, что «убийство было заранее спланировано и имеет признаки заказного», является первоначальной. Собеседник ТАСС отметил, что преступление было тщательно продумано, а киллеру был известен маршрут передвижения жертвы.

Как сообщает Mash, полицейские рассматривают две версии произошедшего: профессиональная деятельность и личные взаимоотношения Эльджаркиева. В Ингушетии у него якобы было много врагов. Одним из них Telegram-каналы считают ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева. Его правнука убили в начале 2019 года, родственники погибшего считали, что за этим могут стоять силовики из ЦПЭ Ингушетии. Уже спустя неделю после этого на Элджеркиева было совершено первое покушение, после которого он находился под госзащитой.

После встречи с главой парламента Чечни он ехал на своем автомобиле, за которым пристроилась другая машина. Сразу за постом «Кавказ» неизвестные открыли огонь по машине начальника центра «Э» из автоматов. Сидящие на заднем сидении трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения. Один из них на следующий день скончался. По данным «Кавказского узла», в машине также находился сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев, он также получил ранения. При этом сам начальник центра «Э» не пострадал.

По данным Mash, не первое покушение на жизнь Ибрагима Эльджаркиева. Так, в июле 2018 года подчиненный обвинил его в том, что он якобы принуждает фабриковать дела, заставляя подкидывать вещдоки и запугивая увольнением. Во время одной из ссор мужчина якобы достал пистолет и направил его на Эльджаркиева. «Другие сотрудники ведомства вмешались в дело и помешали Албакову. Сам же лейтенант отрицал, что наводил на Эльджаркиева пистолет. Конфликт двух работников центра «Э» проверял СК», — утверждает Mash.