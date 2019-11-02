Впустил убийцу: в Нарьян-Маре арестовали охранника детсада

Суд в Нарьян-Маре арестовал на два месяца охранника детского сада, где несколько дней назад 36-летний мужчина зарезал ребенка. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

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По версии следствия, сотрудник ЧОП, который дежурил в день трагедии, беспрепятственно впустил злоумышленника на территорию детского сада, дистанционно открыв ему дверь. Предположительно, охранник принял мужчину за отца одного из детей. Теперь мужчине инкриминируют преступление, совершенное по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Вместе с тем заведено еще одно уголовное дело в отношении руководства детского учреждения по статье 293 УК РФ «Халатность».

По мнению губернатора Ненецкого автономного округа, где и произошло убийство, Александра Цыбульского, трагедия произошла по вине сотрудников детсада.

«Самое главное, что мы должны понять — многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Если бы все выполняли свои обязанности, как предписано по инструкции, если бы не казалось, что все слишком благополучно и ничто не угрожает, удалось бы избежать этой трагедии. Она бессмысленная и непрогнозируемая. Уверен, что все, кто проявил равнодушие, понесут максимально возможное наказание», — выразил свое мнение глава региона. Он также добавил, что список виновных может впоследствии оказаться шире, чем нынешний круг задержанных.

Убийство шестилетнего мальчика произошло 31 октября в детском саду «Сказка». Как сообщает региональный СК, в тот день 36-летний мужчина пришел в дошкольное учреждение в состоянии алкогольного опьянения. В здание его пропустил охранник.

Затем подозреваемый поднялся на третий этаж, спрятав нож в куртку. Он вошел в спальню одной из групп дошкольников, у которых был «тихий час», и нанес ребенку ножевое ранение в шею. Мальчика спасти не успели, он скончался на месте. Стал ли именно этот ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.

Воспитателей в это время в помещении не было, они прибежали позже и задержали предполагаемого убийцу до приезда правоохранителей. В совершении преступления подозревается 36-летний Денис Поздеев.

По словам местных жителей, во время трагедии он вел себя неадекватно, периодически обращаясь к сатане. «Зашел в детскую спальню со словами: «Мне демон приказал убить ребенка, чтобы жить вечно». Перерезал горло с криком «Сатана», — сообщила «Газете.Ru» знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина.

В служебном автомобиле стражей порядка Поздеев сказал, что на совершение убийства его подтолкнуло заклинание, которое он вычитал в эзотерической книге. «Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — следует из видео, которое было опубликовано Telegram-каналом Baza.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Как отметил знакомый подозреваемого в убийстве дошкольника, Поздеев не любил читать, да и книг дома у него практически не было. По словам собеседника портала «Москва 24», задержанный не увлекался эзотерикой и непонятно, где он мог купить литературу с «заклинаниями», о которых он говорил на допросе. «В книжном магазине, про который он говорит на допросе, у нас таких книг не продают. Там только школьные учебники, тетради и канцелярия», — утверждает он.

Вместе с тем знакомый подозреваемого сообщил СМИ, что 36-летний житель Нарьян-Мара ранее пытался покончить с собой. «Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — рассказал мужчина «Москве 24».

Собеседник портала отметил, что друзья и знакомые предполагаемого убийцы не замечали за ним агрессии, в том числе и по отношению к детям. Он вообще охарактеризовал Поздеева как социофоба, который вел себя достаточно отстраненно и не пользовался телефоном.

Вместе с тем, как сообщил источник «Газеты.Ru», во время обыска в квартире мужчины правоохранители нашли у него листки с данными про детский сад — в частности список детей из групп, а также их распорядок дня.