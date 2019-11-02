«Детей кормят, как свиней»: массовое отравление в Казани

Число детей, которые отравились едой в отеле «Кристалл» в Казани, продолжает расти — ранее сообщалось о 31 пострадавшем ребенке, вскоре стало известно, что еще четверо детей, приехавших в столицу Татарстана из Владикавказа, тоже почувствовали себя плохо.

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Следственный комитет России по Республике Татарстан завел уголовное дело по ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), правоохранители осмотрели место происшествия, отобрали образцы продуктов, а также изъяли необходимую для расследования документацию, касающуюся предоставленного детям питания.

Позднее стало известно, что в ресторане гостиницы «Кристалл» следователи СКР, а также сотрудники МВД и Роспотребнадзора нашли просроченные продукты — грудки бройлеров «Акашево», упакованные еще 10 августа, и карпаччо из мяса кур от 12 сентября. Срок годности грудок истек в начале сентября, карпаччо — две недели назад.

При осмотре пищеблока, склада и морозильных камер сотрудники госорганов обнаружили салаты без маркировки и даты выработки, фарш с истекшим сроком годности,

а также явно негодные к употреблению картофель и морковь, сообщает портал «Реальное время».

Прокуратура Татарстана также организовала проверку инцидента в отеле.

«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре республики», — указывает ведомство.

О ЧП стало известно утром в субботу, 1 ноября, когда 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет, приехавшие для участия в межрегиональном футбольном турнире из Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула и других городов, размещенные в отеле «Кристалл», обратились в медучреждения с признаками отравления. Шесть из них были госпитализированы, сообщает портал «Россия. Татарстан».

«По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано», — говорится в сообщении следствия.

По словам родителей и тренеров, они в первый же день высказали свои претензии организаторам турнира, на который команды приехали за свой счет.

«Мы подошли к организаторам и сказали, чтоб вернули всем командам деньги, потому что это не организация. Детей кормят, как свиней. Кислый салат с утра, горох твердый», — пояснила одна из матерей.

При этом, по словам женщины, отравление постояльцев для этого отеля — дело не новое.

«Дети предыдущей смены при нас выходили из отеля и блевали с крыльца дальше, чем видели. Мы еще тогда подошли к администраторам, спросили: «Что происходит?», но они нас просто проигнорировали. В итоге у нас через три дня слегло шесть мальчиков и одна маленькая девочка, которой, по-моему, три годика вообще», — добавила мать одного из юных спортсменов.

Также в столовой вместо ложек детям давали деревянные палочки для суши, из-за якобы отсутствия столовых приборов. Сейчас у детей наблюдаются признаки интоксикации, в частности — рвота, диарея, высокая температура, потеря сознания, бледность. Стоит отметить, что всего на турнир прибыли около 150 детей, все они заселились в эту же гостиницу.

Двумя месяцами ранее 15 человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщала НСН, ссылаясь на заявление, сделанное в центре медицинских катастроф по региону. Все пятеро были госпитализированы.

По факту массового отравления было заведено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Все потерпевшие накануне приобрели шаурму в одном из киосков в микрорайоне Сипайлово.

В июне нынешнего года более 50 детей умерли в Индии от отравления плодами личи. Оказалось, что в этих фруктах содержится опасный токсин, вызвавший вспышку острого энцефалита.

По данным местных медицинских служб, всего скончались 53 ребенка. Трагедия произошла в округе Музаффарпур штата Бихар. Там расположено большое количество садов с деревьями личи.

У всех погибших детей были диагностировали симптомы синдрома острого энцефалита, в крови резко упал уровень глюкозы.