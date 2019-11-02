«По семь человек рожать»: что патриарх Кирилл предложил россиянам

Всемирный русский народный собор (ВРНС) во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом предложил стратегию, по которой к 2050 году население России достигнет более 160 млн человек. План опубликован на сайте общественной организации.

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Согласно документу, ВРНС прогнозирует не только прирост в 13 млн россиян, но и увеличение продолжительности жизни до 90 и более лет. Отметим, что, по данным Росстата, в 2019 году в стране проживают 146 780 720 человек, а средняя продолжительность жизни россиян составляет не больше 73,6 года.

Кроме того, объединение патриарха Кирилла намерено увеличить суммарный коэффициент рождаемости — то есть среднее число рождений у одной женщины. Так, по данным Минтруда от марта 2019 года, на одну россиянку приходится 1,6 ребенка — ВРНС намерен добиться роста этого показателя до трех и выше.

«Очень сомнительная стратегия, потому что русские по национальности, как правило, столько детей не рожают. А другие народности, получившие гражданство РФ, начнут по пять-семь человек рожать — в итоге государству придется им все оплачивать. Перед россиянами такая задача в последний раз стояла в СССР и ни к чему не привела», — заявил заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН Михаил Воейков в разговоре с «Газетой.Ru».

В то же время Собор уверен в выполнимости поставленных задач — так, главными векторами работы организация назвала популяризацию многодетной семьи, создание благоприятных социально-экономических условий для родителей и ребенка, а также укрепление традиционных ценностей и, как следствие, привлечение россиян в религию.

В первую очередь ВРНС заявил о своем намерении закрепить в Конституции РФ определение брака исключительно как союза мужчины и женщины, а также убедить россиян, что традиционное мировоззрение — это путь к повышению рождаемости. Кардинально нуждается в пресечении тенденция искусственного прерывания беременности, считают в Соборе.

Больше всего в стратегии ВРНС уделяется внимания родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, а также молодым и многодетным семьям — их обещают обеспечить комфортным жильем. Так, согласно плану, к 2050 году все родители должны иметь возможность досрочно использовать материнский капитал на погашение ипотеки или строительство дома, а также получать единовременные выплаты за каждого ребенка в случае, если кредит за жилье еще не погашен.

Более того, патриарха Кирилла не устраивает, что материнский капитал выдается лишь со второго ребенка — по мнению епископа РПЦ, поддержку необходимо оказывать с рождения первого малыша.

Сотрудник Института экономики РАН Воейков назвал предложение ВРНС относительно материнского капитала плохо продуманным.

«Неужели ему недостаточно материнского капитала в том виде, который уже есть? Государство не сможет оказывать поддержку с первого ребенка, так как денег элементарно не будет хватать. Платить вообще надо не за рождение детей, а за работу», — сообщил специалист «Газете.Ru».

В дополнение, согласно стратегии, для родителей при рождении первого ребенка будет действовать льготная ипотека под 3,5% годовых, а со второго и последующего — 0%. Молодым и многодетным семьям, а также родителям детей-инвалидов, которые снимают жилье, при первом ребенке будут покрывать 25% от стоимости аренды, при втором и третьем – 50% и 75% соответственно. Начиная с четвертого ребенка, квартира будет оплачиваться государством полностью.

В Институте экономики РАН также подчеркнули, что подобные льготы для многодетных семей невозможны — «их элементарно не потянет государственный бюджет».

Кроме того, в ВРНС считают, что для выполнения стратегии необходимо снизить смертность населения — мешают этому, прежде всего, алкоголики и граждане, злоупотребляющие табаком и нездоровой едой, а также люди, которые пренебрегают спортом.

Для любителей спиртного организация патриарха Кирилла не только подготовит всевозможные программы в области здравоохранения, но и повысит цены на алкоголь, а также ограничит его доступность — то же самое может коснуться и табака.

Приросту населения, уверены в Соборе, поможет и миграционная привлекательность РФ для тех граждан, которые покинули страну ради зарубежья. Так, по мнению ВРНС, необходимо обеспечить уехавшим россиян постоянным местом жительства на родине, а также упростить и ускорить получение одинарного и двойного гражданства.

Для достижения всех этих целей, согласно стратегии, необходимо, чтобы расходы на господдержку к 2025 году составили хотя бы 2,4% всего ВВП. Между тем брать эти деньги Собор будет из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, муниципальных образований, а также других государственных или коммерческих организаций.

По мнению сотрудника научно-исследовательской лаборатории демографии МГУ Бориса Денисова, население России продолжит уменьшаться, и стратегия этот тренд не переломит. «У нас смертность не превышает рождаемость и тенденция не изменится, а всякие льготы для многодетных семей и профилактики с алкоголиками не помогут. Нужно, чтобы РПЦ успокоилась и оставила эту задачу с ростом населения – граждане РФ и без них справятся», — сообщил эксперт «Газете.Ru».