Деньги, часы и запонки: Черкалин отдаст миллиарды

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве, частично признал требования Генпрокуратуры, которая подала в суд иск о конфискации в пользу государства имущества офицера и его родственников на сумму более чем 6 млрд руб.

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«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, 1,978 млн евро, 16,145 млн рублей, $22,056 млн», — передает РИА «Новости» из Головинского суда Москвы слова адвоката Владимира Михайлова.

По словам Михайлова, его подзащитный согласен на конфискацию 6,522 млн евро, 4 тыс. фунтов, 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Таким образом, Черкалин согласен вернуть всего 810 млн рублей, $72,7 млн, 8,5 млн евро. На сегодня, согласно курсу Банка России, эта сумма равна почти 6,1 млрд рублей «живыми деньгами», без учета активов, уточняет агентство.

По словам защитника полковника ФСБ, эти деньги Черкалин получил «из не предусмотренных законом источников». «Остальные требования ответчик не признает», — добавил Михайлов.

Адвокат также рассказал о том имуществе, взыскание которого, по мнению обвиняемого, Генпрокуратура требует незаконно. Речь идет о 120 тыс. рублей, около 2000 швейцарских франков, а также ювелирных украшениях и недвижимом имуществе, а именно, квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах, которые зарегистрированы на его родителей, бывших жен и других родственников.

Всего прокуратура требует изъять у полковника и его родных около 6,5 млрд рублей. Обвинение настаивает на том, что происхождение этих активов подсудимый объяснить не может. Правоохранители подали иск с этим требованием 22 августа. Ответчиками по нему проходят семь человек, указывает «Интерфакс».

Задержание Кирилла Черкалина и его подельников — бывших сотрудников Федеральной службы безопасности Дмитрия Фролова и Андрея Васильева – произошло 25 апреля. В тот же день по решению суда они были отправлены под арест.

Они обвиняются во взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах, что соответствует части 6 статьи 290 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов угрожали уголовным преследованием бизнесмену Сергею Гляделкину и заставили предпринимателя передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб, чтобы дело не было заведено.

Кроме того, как считают следователи, с ноября 2013 года по февраль 2015 года Черкалин получил через посредника порядка $850 тыс. «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы следствия сообщил, что бывший начальник банковского управления «К» ФСБ Черкалин получал взятки недалеко от своего места работы.

По информации издания, банк «Транспортный» каждый месяц выплачивал полковнику по $50 тыс. «за общее покровительство». Черкалин получал деньги на улице или в кафе в центре Москвы. Таким образом, он получил $750 тыс. Когда у банка действительно возникли проблемы, Черкалин потребовал премию. В итоге организация выплатила еще $100 тыс.

Посредниками между полковником и бывшим владельцем банка, следователи считают экс-полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжояна, передает издание, отмечая, что они уже осуждены по другому делу.

После задержания Кирилла Черкалина Генпрокуратура обнаружила, что полковник предоставлял ложные данные относительно сведений о своих доходах. Оказалось, что будучи главой 2-го отдела Управления «К», он владел имуществом, стоимость которого значительно превосходила его зарплату.

По версии гособвинителя, он покупал имущество на деньги, полученные преступным путем. Затем свои покупки он оформлял на родственников. Таким образом, по данным издания «Ведомости», он поступил с пятью квартирами, шестью земельными участками, двумя загородными домами, 14 нежилыми помещениями и двумя автомобилями.

При обыске по месту жительства, в машине и служебном кабинете полковника были обнаружены наличными 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро, передает СМИ. Всего при обысках у него и двух его подельников правоохранители нашли деньги и ценности на сумму в 12 млрд рублей, что превысило рекордные 8 млрд рублей, обнаруженные ранее у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.