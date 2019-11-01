«Розовая зима»: когда ударят морозы

На территории России, в том числе и в Москве, температура воздуха зимой будет преимущественно около и выше нормы: россиян ждет «розовая зима», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В целом, да, зима ожидается нехолодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — приводит «Интерфакс» его слова.

Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет «розовый». Во время одной из пресс-конференций в 2017 году Вильфанд уже произносил этот термин, когда говорил о прогнозе на предстоящее лето. Во время разговора он продемонстрировал журналистам российские прогностические карты, густо закрашенные светло-красным цветом, который означает температуру около и выше нормы. «Позже Вильфанду пришлось объяснять, что он имел в виду: москвичам лето теплым не показалось», — отмечает издание.

Кроме того, метеоролог отметил, что не является сторонником использования ярких выражений в прогнозировании погоды. «Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном», — добавил Вильфанд.

Возвращаясь к зимней погоде, он обратил внимание на осадки. В этом плане зима практически на всей территории России будет близка к обычным значениям. Исключение составляют юг страны (там возможен дефицит осадков) и Таймыр с Западной Сибирью, где, по предварительным данным, будет избыток снега.

Синоптик рассказал, что климатическая зима придет в Россию только в середине декабря. По его словам, сейчас проходит период предзимья. «Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода», — обратил внимание Вильфанд.

Он подчеркнул, что до настоящих морозов «пока еще далеко». Минусовые температуры установятся по стране только в конце ноября, передает РИА «Новости».

Ранее Роман Вильфанд говорил в комментарии агентству, что ноябрьская температура по всем российским регионам будет около или выше нормы.

«Особенно «жарким» прогнозируется ноябрь в Дальневосточном федеральном округе. «Жарким» — это, конечно, слово, может быть, ироничное, потому что температуры будут отрицательные. А в Якутии еще и какие отрицательные», — пояснил специалист.

Что касается Москвы, то в ближайшее время днем установится плюсовая температура.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в первый день ноября будет 0… +2°С. Возможны небольшие осадки, местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. На следующий день ожидается потепление на 1 градус. В целом, погода сохранится, только скорость ветра станет на 2 м/с меньше и повысится атмосферное давление. В субботу оно будет 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 ноября, москвичей ожидает днем +3… +5°С. Облачная погода с небольшим дождем. Ветер юго-западный 5-10 м/c, местами возможны порывы до 17 м/c. В понедельник в Москве будет +7...+9°С, облачно, небольшой дождь, порывы ветра также могут достигнуть 17 м/с. Атмосферное давление в воскресенье и в понедельник достигнет отметки 745 мм рт. ст. В целом такая погода сохранится вплоть до четверга, однако ветер станет послабее, отмечают специалисты метеорологического центра.

В конце сентября Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. Метеорологи федеральной службы отмечали, что с декабря по февраль на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы. Вероятность этого прогноза составляет от 67 до 69%, оправдываемость подобных прогнозов за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%.

По данным синоптиков, в ноябре по всей стране средние температуры будут около нормы, за исключением полярных районов, где показатели ожидаются выше нормы.

Декабрьская месячная температура в большинстве российских регионов будет находиться около средних многолетних значений, за исключением северных районов. На Урале и в Сибири температура воздуха поднимется выше нормы, а на юге Западной Сибири, наоборот, ожидается понижение.

В январе 2020 года в целом по стране столбики термометров будут показывать данные, приближенные к норме. Но в этом месяце также есть исключения. Так, ниже нормы температура воздуха будет в Северо-Западном федеральном округе, а на севере Якутии, наоборот, выше.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа», — обратили внимание в Росгидромете.