Мечтал о наследстве: как отставной генерал заказал убийство

Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата. По данным Следственного комитета России, поимкой бывшего правоохранителя занимались сотрудники ведомства совместно с коллегами из МВД РФ и Росгвардии.

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По версии следствия, в момент принятия решения о расправе над невесткой Туривненко занимал должность главы одного из санаториев города Кисловодска. Однако этого ему было мало – мужчина захотел завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая перешла по наследству сыну его скончавшегося брата. При этом экс-сотрудник МВД был уверен, что мать племянника обязательно начнет препятствовать этому, влияя на сына – это и стало мотивом преступления, считают в СК.

Туривненко решил не нанимать киллера, а попросил об убийстве своего знакомого, предложив ему за это 1 млн рублей. Друг отставного генерал-майора не хотел участвовать в расправе над женщиной и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение задержать подозреваемого с поличным – они привлекли знакомого Туривненко к операции, дав ему задание принять заказ на расправу.

В итоге друг взял у бывшего сотрудника МВД 150 тыс. рублей на покупку огнестрельного оружия, а похищение и убийство невестки инсценировали сотрудники полиции. В качестве доказательства расправы они выслали заказчику фото «жертвы». Силовики задержали Туривненко, когда он встретился со знакомым, чтобы передать ему деньги за «выполненную работу». В итоге в отношении подозреваемого возбудили дело по статье 105 УК РФ «Приготовление к совершению убийства по найму».

Отметим, что в годы работы в МВД мужчина занимал пост начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. В 2010 году его отправили в отставку указом бывшего президента Дмитрия Медведева. Помимо генерал-майора данным указом от занимаемых должностей были освобождены еще 10 глав региональные УВД на транспорте.

Похожая история произошла в московском районе Восточное Измайлово. Там 63-летний полковник полиции в отставке Вячеслав Пименов застрелил мужчину, который приходился любовником его 38-летней супруге. Об этом сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, бывший правоохранитель и его жена давно приняли решение развестись, однако по неизвестным причинам продолжали жить вместе. Через некоторое время женщина стала приводить к ним в дом нового возлюбленного – по словам собеседника, он был младше экс-полковника полиции на 22 года.

На протяжении нескольких месяцев Пименов терпел свидания супруги с ухажером, однако 13 октября не выдержал и вступил в конфликт с женой – она испугалась агрессивного поведения супруга и позвонила своему возлюбленному с просьбой приехать. Когда знакомый прибыл на место происшествия, между ним и экс-правоохранителем завязалась драка, писал телеканал РЕН ТВ.

Ухажер 38-летней москвички нанес множество ударов Пименову, в связи с чем он закрылся в ванной, чтобы умыться от крови – там бывший полковник решил отомстить обидчику. Он взял наградной пистолет и вышел к супруге с ее возлюбленным.

Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, за что получил удар по лицу от соперника. В гневе экс-полковник выстрелил в оппонента и попал в ногу, задев артерию — от потери крови в мужчина скончался на месте.

Против Пименова было возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщал телеграм-канал «112». При этом известно, что 63-летний мужчина был не последним лицом в правоохранительных органах: он работал в Центральном управлении по борьбе с организованной преступностью столицы, а также руководил отделом материально-технического обеспечения ГУ МВД России по ЦФО, писал сайт kp.ru.

После выхода на пенсию бывший правоохранитель еще два года занимал должность советника государственной гражданской службы ФМС РФ и даже баллотировался в депутаты района Северное Измайлово. С 2014 года работал помощником главы аппарата одной из политических партий, а также являлся вице-президентом Московского отделения ВПА Международной полицейской ассоциации.

Из наград на счету Пименова — орден «За службу России», ведомственные медали, нагрудные знаки и почетные грамоты за работу с ветеранами подразделений МВД и воспитанниками кадетских корпусов.