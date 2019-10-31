Они не такие: медсестры осудили костюмы на Хэллоуин

В ночь на 1 ноября по всему миру, в том числе и в России, празднуется Хэллоуин. Одним из популярных образов остается наряд медсестры, который кардинально отличается от реальный униформы. Костюм на Хэллоуин обычно очень откровенный: мини-юбка, из-под которой видны чулки, и глубокое декольте. Между тем в Ассоциации медицинских сестер России заявили, что работницам среднего медицинского персонала не слишком приятно видеть такие наряды, которые создают неправильный образ профессии.

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«Представьте себе медсестер, которые работают в хосписах, ожоговых центрах или травматологии, и вдруг они видят свой образ – представителя своей профессии – на каких-то игривых картинках. Это не очень хорошо», – рассказала «Газете.Ru» представитель общественной организации Наталья Серебренникова.

Она добавила, что карнавальный костюм медсестры создает ложный имидж профессии в глаза молодых людей, прежде всего выпускников школ, которые стоят на пороге выбора будущей специальности.

«Формируется неправильное восприятие профессии, а она сейчас находится в очень сложном положении: от медсестры требуется много душевных сил, навыков и знаний, при этом труд оплачивается довольно невысоко», – заключила Серебренникова.

По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2019 года был зафиксирован рост месячных зарплат медсестер к средним по субъекту (7,3%). Таким образом средняя зарплата у них составила около 39,3 тыс. руб. При этом главный редактор интернет-сообщества «Врачи РФ» Петр Локшин в беседе с «Газетой.Ru» внес важные уточнения, которые в корне меняют картину. По его словам, никто из медперсонала в России сейчас не работает на одну ставку, чтобы получать зарплаты, на которые можно выжить.

«Показатели средних зарплат врачей и медсестер, которые предоставляют региональные минздравы, рассчитываются не из одной ставки, а нескольких, на которых вынуждены трудиться наши коллеги, – пояснил Локшин. – В профессиональной среде есть такая шутка: «На одну ставку есть нечего, а на две некогда».

В октябре этого года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о необходимости модернизировать систему оплаты труда медработников в России. Как отметила глава ведомства, необходимо увеличить долю оклада в составе заработной платы до 55-60% – именно такое соотношение специалисты считают правильным.

В настоящее время зарплата медработников складывается из нескольких частей. Обязательным компонентом являются оклад и компенсирующие выплаты, стимулирующие надбавки выплачиваются по усмотрению главврача больницы. При этом именно они зачастую составляют большую часть зарплаты медперсонала. По словам Скворцовой, стимулирующие надбавки «абсолютно субъективно распределяются работодателем».

Он также признала, что у Минздрава не хватает полномочий, чтобы реализовать реформу, поскольку ведомство не имеет права руководить перераспределением частей зарплат врачей в регионах. Оптимальная структура выплат, при которой базовый оклад составляет не менее 55% от всей зарплаты, была разработана ведомством еще в 2014 году, однако за использование этой методики отвечают сами субъекты РФ.

Региональные власти, в частности депздравы, неохотно применяют эту методику на практике. Так, с 2015 года лишь несколько субъектов, получив рекомендации федерального министерства по соотношению оклада и стимулирующих выплат в структуре зарплаты медработников, внедрили у себя эту систему, отметила Скворцова.

По состоянию на осень 2019 года, доля оклада в структуре зарплаты превышает 50% лишь в 10 субъектах, еще в четырех регионах эта доля не превышает 30%. Больше всего вопросов у министерства к Мурманской, Ивановской, Тверской областям и Республике Алтай, отметила глава ведомства.

Насколько сильно зарплаты медработников, в частности медсестер, зависят от стимулирующих выплат, можно понять на примере НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина. Осенью СМИ сообщили, что оттуда готовы массово уволиться медсестры из-за низких зарплат. «Газета.Ru» пообщалась с работниками института и выяснила, что после сокращения стимулирующей части этим летом медсестры стали получать в шесть-восемь раз меньше.

Например, медсестра отделения детской гематологии Алиса (имя изменено — «Газета.Ru») рассказала, что до июня-июля она получала в среднем от 60 до 80 тыс. рублей ежемесячно.

«За сентябрь я получила 8 тыс. рублей – и это все. Мы ждем, что руководство выплатит нам стимулирующие выплаты, как и обещал Иван Стилиди (директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» – «Газета.Ru»). Но я думаю, что многие не будут ждать даже до декабря и уйдут, потому что невозможно жить на такие деньги. Ведь у всех кредиты, ипотеки, дети», – заключила она.