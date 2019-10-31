Бились о столбы: завтрак в поезде унес жизни 73 человек

В Пакистане погибли 73 человека в результате пожара в поезде — еще 30 пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал Geo News. Агентство Reuters со ссылкой на заявление министра железнодорожного транспорта Шейха Рашида Ахмедасо тем временем пишет о 64 погибших.

Реклама

По данным телеканала, поезд следовал из Карачи в Равалпинди – в этот момент в нем находились около 200 пассажиров. Внезапно на полпути, вблизи города Лиакватпур, взорвались переносные газовые плиты, которые пассажиры использовали для того, чтобы готовить себе еду в поездке. По словам Ахмедасо, у пакистанцев принято питаться подобным образом в поездах дальнего следования.

«Две плиты взорвались, когда пассажиры делали завтрак, наличие баллонов с газом в вагоне способствовало распространению огня»,

— заявил министр, передавал телеканал Geo.

Огонь быстро охватил три вагона – машинист не успел начать экстренное торможение, прежде чем люди стали паниковать. В связи с этим они стали выпрыгивать из поезда на ходу. Как пояснил министр железных дорог, именно прыжки из горящих вагонов, которые повлекли за собой сильные удары о землю и столбы линий электропередачи, стали причиной летального исхода для большинства пассажиров. На данный момент пожар в поезде потушен.

Не менее масштабная трагедия, произошедшая в результате взрыва, случилась в Каире. Там 27 февраля 2019 года поезд врезался в платформу железнодорожного вокзала Рамсис, из-за чего вагоны охватил пожар – в результате катастрофы погибли 20 человек, еще 50 пострадали.

По словам генпрокурора Египта Набиля Садека, причиной катастрофы стала ссора двух машинистов, передавал Reuters. Выяснилось, что перед трагедией один из железнодорожных тягачей вокзала перекрыл дорогу пассажирскому поезду – его управляющий в гневе покинул кабину для того, чтобы выяснить отношения с помешавшим ему машинистом.

В это время управляющий тягача стал сдавать назад, чтобы избежать конфликта – в итоге пассажирский поезд, оказавшийся без машиниста, начал набирать скорость, из-за чего врезался в пристройку основного здания центрального каирского вокзала, отметил Садек. В результате столкновение взорвался топливный бак – огонь быстро разошелся по вагонам и платформе.

Позже в сети были опубликованы кадры, снятые очевидцами – на них видно, как люди, вовремя выбравшиеся из вагонов или стоящие на платформе, пытаются оказать помощь друг другу. В это время на рельсах догорают обломки поезда, а на самой станции — тела жертв.

По данным минздрава Египта, многие госпитализированные находились в критическом состоянии долгое время после трагедии, передавал Reuters.

Катастрофа с участием поезда, в которой погибли люди, происходила и в России. 23 февраля 2019 года два жителя Нового Уренгоя скончались и один пострадал из-за возгорания в вагоне-ресторане, сообщали в главном управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Огонь вспыхнул в 4.15 мск на территории локомотивного депо, расположенного в микрорайоне Коротчаево на улице Пахота. По данным МЧС, к трагедии привели технические неполадки в отсеке с газовыми баллонами. В это время в вагоне находились двое мужчин и одна сотрудница поезда – женщине удалось выбраться из поезда, после чего ее госпитализировали с сильными ожогами.

Площадь возгорания составила 120 кв. м. Тушили пожар 12 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС — ликвидировать огонь удалось только к 6.35 мск. Как пояснили в ведомстве, в результате пожара вагон-ресторан был полностью уничтожен.

Похожая трагедия произошла в Турции. Там 9 июля 2018 года 24 пассажира погибли в результате железнодорожной катастрофы – 124 человека были госпитализированы, сообщал телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Ахмета Демирджана.

Поезд ехал по провинции Текирдаг — в этот момент в нем находились около 360 человек. Внезапно под железной дорогой провалился грунт, из-за чего с рельсов сошли около семь вагонов. По словам министра здравоохранения, это произошло в результате сильных дождей, которые не покидали северо-запад страны на протяжении недели. Тяжелораненых эвакуировали с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд спасателей и врачей к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья.