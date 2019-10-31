Чиновники и медики: где трудятся самые счастливые работники

Россияне, работающие в сфере медицины, фармацевтики, благотворительности и на госслужбе, чувствуют себя наиболее счастливыми по сравнению с представителями других профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter.

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В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 – это наименьший уровень счастья, а 10 – наивысший. В исследовании приняли участие 5,5 тыс. россиян.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем – управление персоналом (5,8 баллов)», – отмечают авторы исследования.

При этом представители рабочего персонала и сотрудники автобизнеса чувствуют себя наименее счастливыми – они оценили свое состояние в 4,7 и 4,4 балла соответственно.

Если говорить о географическом положении счастливых людей, то больше всего баллов поставили жители Ханты-Мансийского АО (6,3 баллов) и Краснодарского края (6 баллов). Несчастные россияне, согласно опросу, проживают в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла).

Кроме того, ощущение счастья меняется и в зависимости от возраста. Так, наиболее удовлетворенными и счастливыми себя ощущают респонденты в возрасте от 55 лет и старше, а молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в шкале счастья выбирала меньшие значения.

Ранее россияне рассказали, какую зарплату им необходимо получать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Среднестатистическому гражданину РФ для этого требуются 161 тыс. руб. в месяц. При этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. руб. соответственно

Согласно опросу, проведенному порталом по поиску работы Superjob, в котором приняли участие 2,5 тыс. человек, потребности в зарплате возрастают также в зависимости от возраста и реального достатка. Если людям до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. руб., то россиянам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. руб. Респонденты, которые зарабатывают менее 30 тыс. руб. в месяц указали, что хотели бы получать около 117 тыс. руб. (увеличение почти в четыре раза), а вот работники с зарплатой более 80 тыс. руб. заявили, что счастливыми их сделает увеличение зарплаты до 238 тыс. руб. (увеличение в 2,9 раз).

Хотя работники медицины названы в опросе самыми счастливыми людьми, в этом году по всей стране врачи и медсестры заявляли о готовности уйти из медучреждений в связи с постоянными переработками и низкими зарплатами.

В середине марта врачи сразу трех больниц Новгородской области объявили итальянскую забастовку, однако для федеральных СМИ и широкой общественности она прошла незамеченной.

Примерно в это же время в Можайском районе Подмосковья врачи скорой помощи обратились к руководству с требованием повысить зарплату и перестать посылать бригады за 100 км в другой район. Кроме того, они сообщили, что им не хватает даже спецодежды.

Весной 66 сотрудников ГКБ № 6 Челябинска направили жалобу на главврача губернатору, в прокуратуру, Следственный комитет и трудовую инспекцию и указали, что после введения новой системы оплаты труда их зарплаты резко снизились.

В течение нескольких месяцев проблема не была решена, и с конца мая сотрудники больницы начали писать заявления об увольнении, в том числе уволились сразу несколько врачей из отделения травматологии. 25 октября стало известно, что главврача учреждения Виктора Шепелева уволили по поручению главы администрации города. Служебная проверка выявила нарушения трудового законодательства и нарушения в системе оплаты труда.

В середине лета в Нижнем Тагиле Свердловской области массово уволились хирурги двух городских больниц, причем в Демидовской больнице за две недели ушли четверо врачей из пяти, и оказывать медицинскую помощь тагильчанам оказалось некому. По словам хирургов, они больше не могут работать на 2,5 ставки.

В другом городе Свердловской области – Качканаре – медики местной больницы записали видеообращение к президенту. «Чтобы хоть что-то заработать, нам приходится работать на полторы-две ставки и практически жить в отделении. У нас тоже есть дети, которых надо кормить, одевать, обучать. По факту наши зарплаты только снижаются, условия труда ухудшаются. Все это руководство объясняет повышенной экономией», – заявили они.

Затем о массовом увольнении заявили все травматологи Центральной городской больнице Пятигорска, в том числе и заведующий отделением.

В октябре врачи-неонатологи пермской городской больнице №6 также заявили о том, что больше не будут работать в условия постоянных дополнительных дежурств и низких зарплат. От имени коллег выступила заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова в видеообращении, которое было опубликовано на канале профсоюза «Альянс врачей».