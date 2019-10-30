Предлагают деньги: в СК рассказали о новом виде мошенничества

В Следственном комитете России отметили рост звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками СК, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Реклама

По данным следователей, обращения граждан поступают ежедневно. Россияне жалуются на звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками различных госструктур.

«Собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы». Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда», — описывают правоохранители схему действий преступников.

СК обращает внимание, что лица, от которых поступают подобные звонки, не являются сотрудниками российских органов власти. «Тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», — подчеркивают сотрудники Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что «подобные звонки являются проявлением мошенничества». О них стоит незамедлительно сообщать правоохранителям, которые уже тщательно проверят факты для того, чтобы установить граждан, которые действуют таким образом, и привлечь их к уголовной ответственности.

«Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц», — заключили в СК РФ.

Мошенники могут представиться и сотрудниками банка, который вас обслуживает. По словам гендиректора и основателя международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, Ильи Сачкова, таких людей можно распознать по излишнему любопытству.

«Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично — никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из смс. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник. Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок», — сказал эксперт в разговоре с РИА «Новости».

Он обратил внимание, что несмотря на «самое мирное время», в котором мы сейчас живем, «преступников меньше не становится».

«Просто реальная опасность поджидает нас уже не с ножом в подворотне, а в интернете. В то время, как происходит всего одно ограбление квартиры, фиксируется 3 тысячи различных компьютерных атак», — добавил Сачков.

По словам собеседника агентства, необходимо соблюдать цифровую гигиену и оставлять как можно меньше личной информации в интернете. Например, специалист отметил, что не стоит рассказывать своим подписчикам, клиентом какого банка является пользователь сети.

«Не выкладывайте фотографии и сканы ваших документов и банковских карт в соцсетях. Чтобы мошенники не могли перевыпустить вашу сим-карту и перепривязать к ней ваш интернет-банкинг, напишите в отделении у сотового оператора заявление, ограничивающее смену сим-карты без вашего участия (например, по доверенности)», — посоветовал он.

Он также предупредил, что не стоит скачивать банковские приложения из недостоверных источников, так как устройство, на которое будет загружена программа, может заразиться банковским вирусом. «Используйте сложные пароли — разные для всех устройств и ресурсов; меняйте их раз в квартал. Используйте для покупок в интернете отдельную банковскую карту. Не оставляйте данные своей карты на подозрительных ресурсах», — добавил эксперт.

При этом мошенники могут обманывать не только банковских клиентов, но и сами банки. Так, в середине октября в Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства Елены Малык, преступники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, благодаря которым банкомат не распознает фальшивку. Аппарат принимает «купюру» и зачисляет на карту деньги.

После этого злоумышленники снимают сумму в другом банкомате уже настоящими деньгами. Малык обратила внимание, что распознать преступление такого характера можно только после того, как в устройстве закончится наличность и начнется пересчет.

Таким образом, ущерб за первого полугодие 2019 года превысил прошлогодние показатели и составил более 154 млрд рублей.