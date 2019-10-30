Оплатит государство: какие лекарства достанутся россиянам бесплатно

Покупка лекарств россиянами, на которые им выписан рецепт в медицинских учреждениях, должна полностью оплачиваться государством – с таким предложением выступили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Реклама

Инициативу выдвинули научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в аналитическом обзоре «Оперативный мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития».

В подготовке мониторинга приняли участие эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, а председателем редколлегии стал ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В докладе указано, что доступность лекарственных средств в России по-прежнему остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств. В этой связи аналитик предложили следующий механизм улучшения ситуации.

Пациент обращается к врачу — тот при наличии показаний выписывает электронный рецепт. В аптеке пациент приобретает необходимое лекарство.

«Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой.

Если эта разница оказывается отрицательной, пациент оплачивает фиксированный минимальный соплатеж. Аптека выдает лекарство из своих запасов, которые формирует самостоятельно на коммерческом рынке и далее обращается за возмещением расходов из бюджета», — поясняется в тексте.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов одобрил данное предложение, передает НСН.

«Я не то, чтобы согласен, я уже несколько лет об этом говорил. Это называется лекарственное страхование. Чтобы больные люди по рецептам врача получали бесплатно. А то у нас несправедливость: в больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Получается, что, например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили. А ему дальше надо лечиться. Он должен покупать лекарства, а это большие деньги. А если у него денег нет, он их не покупает и второй инсульт или инфаркт», — рассказал депутат.

Парламентарий добавил, что правительство уже обсуждает этот вопрос, и выразил надежду, что он решится в положительном ключе.

«Я про это даже с трибуны Госдумы говорил. Но сейчас правительство прислушалось. Оно на следующий год предусмотрело деньги как раз на тех, кто перенес инфаркт и инсульт, чтобы им в амбулаторном порядке давали лекарства бесплатно. А вообще правительство готовится уже, чтобы у нас в течение двух-трех лет было полное лекарственное страхование.

Через два-три года будет так, что если ты больной, то лекарства будут выдавать бесплатно. Это будет постепенно. Сначала тяжелые формы болезни: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет», — подытожил член нижней палаты парламента.

В среду, 30 октября, в Москве началась выдача незарегистрированного в России препарата «Клобазам» (известен под торговым названием «Фризиум» — «Газета.Ru») из первой поступившей в страну партии. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам». Дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема», – пояснили в ведомстве.

Дирекция департамента будет обзванивать родителей и сообщать им о том, где они могут получить препарат. Что касается Московской области, то там распределять «Клобазам» будет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Подмосковья «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики».

В середине нынешнего месяца премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов увеличится — он станет больше на 23 препарата. С начала 2020 года в него будут входить 758 лекарств.

Глава кабмина пояснил, что в перечень включены «современные, эффективные, востребованные препараты». Также увеличится список лекарств, предназначенных для получения льготными категориями граждан. 516 из 758 препаратов будут полностью отечественного производства, передает ФАН.