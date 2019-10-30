«Никогда не бездельничала»: умерла старейшая россиянка

В Астраханской области скончалась, не дожив до 124-летия всего полгода, старейшая жительница Земли – россиянка Танзиля Бисембеева. Как сообщил »Интерфаксу ее сын Шинтас Бисембеев, долгожительница с 2016 была самой пожилой землянкой. Это было зафиксировано в Книге рекордов России.

«Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок», – рассказал в свою очередь глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Танзиля Бисембеева по происхождению – казашка. Родилась она еще в годы царствования императора Николая II – в 1896 году. Она пережила Февральскую и Октябрьскую революции, Первую и Вторую мировые войны, смену правительств и правителей, распад Советского Союза и прочие перипетии российской истории.

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Долгожительница была первым ребенком в семье из восьми детей – причем она в итоге пережила всех своих братьев и сестер. Детей Бисембеева родила сравнительно поздно – в предпенсионные 53 года. Третьего ребенка женщина произвела на свет в возрасте 57 лет. Сыновья россиянки надеются, что у них «генетика такая же хорошая, как у мамы», и рассчитывают дожить до глубокой старости — сами они уже старше 60 лет.

Ранее отмечалось, что Бисембеева «признавала лечение только народными методами», а к врачам «впервые пошла в возрасте 100 лет» из-за проблем со зрением. По словам детей долгожительницы, ее почтенный возраст объясняется добротой характера и неизбывным трудолюбием.

«Она никогда не бездельничала и не сидела на месте», – рассказывали наследники.

Тем не менее Книга рекордов Гиннесса (КРГ) считает старейшим человеком планеты японку Кане Танака, проживающую в городе Фукуока на острове Кюсю. На официальном сайте справочника значится, что на 9 марта 2019 года возраст долгожительницы составлял 116 лет и 66 дней.

До этого самым пожилым человеком в мире была признана еще одна японка — Тиэ Мияко, которая прожила 117 лет и скончалась 22 июля 2018 года. Абсолютной рекордсменкой по версии КРГ стала француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года, скончавшись в 1997 году.

Однако находятся и незарегистрированные долгожители. В конце лета 2019 года издание The Thaiger сообщило о том, что на северо-востоке Таиланда некий Он Парнчомпху объявил, что его возраст — 128 лет.

Согласно данным издания, старик живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности — 9 апреля 1891 года. «Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-го дня рождения», — отметил долгожитель.

В разговоре с изданием Парнчомпху назвал секрет своих преклонных лет — это здоровое питание и физические упражнения. У него есть и супруга, которой всего 70 лет, а также семеро детей и 11 внуков.

Ранее специалисты, изучив рацион питания долгожителей, установили, что им помогают поддерживать здоровье продукты, содержащие антиоксиданты. Среди них — зеленый чай, финики, облепиха, а также черника, помидоры и кисломолочная продукция.

В России сейчас говорят о рекордном количестве долгожителей. По данным Росстата на 1 января 2019 года, число граждан старше 100 лет в России увеличилось в несколько раз. В 2009 году этот показатель составлял 7718 человек, в этом году — 20582 долгожителей. Кроме того, в российском Минздраве подчеркнули, что сегодня в России проживает свыше 1,8 млн жителей 86 лет и старше.

По мнению демографов, эти показатели роста численности россиян старше 100 лет связаны не только с увеличением продолжительности жизни, но и с усовершенствованием статистического учета.

В конце сентября стало известно, что граждане Российской Федерации хотели бы доживать в среднем до 87 лет. Как отмечается, дольше всех хотят прожить москвичи — до 92,3 лет. Следом за ними идут жители Севастополя, которые хотели бы прожить 92,1 года и омичи — 87 лет.

Причем, как уточняется, россияне не просто мечтают о долголетии, а делают для этого все возможное. Так, 64% опрошенных стараются заботиться о своем здоровье, 35% из них — занимаются спортом, еще 58% — придерживаются правильного питания. 12,5 респондентов хотели бы избавиться от вредных привычек.