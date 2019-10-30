«90-е не прошли»: кто стоит за жестоким избиением депутата

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области правоохранители начали доследственную проверку по факту жестокого избиения экс-депутата гордумы, общественного активиста Сергея Угляницу. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

Реклама

По данным ведомства, на Угляницу напали во вторник 29 октября. Мужчина поставил личный автомобиль в гараж, после чего, когда он запирал двери, его несколько раз ударили по голове. После нападения потерпевший вызвал сотрудников правоохранительных органов, а затем направился в больницу.

«Говорят, что 90-е прошли, но, очевидно, что нет. Я заметил, что бегали какие-то в масках, видимо, знали номер машины, но я этому значения не придал. А сейчас меня изуродовали: перелом глазницы и носа. Это настоящий террор», — прокомментировал происшествие сам Сергей в разговоре с порталом «Иркутск Медиа».

Также активист уточнил, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль. Мужчина считает, что это происшествие и нападение неизвестных — чей-то заказ.

«По факту причинения телесных повреждений гражданину межмуниципальным отделом МВД России «Усольский» проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Мотивы совершенного деяния устанавливаются», — заявили в региональном главке МВД.

Также, как сообщили ТАСС сотрудники полиции, предполагаемых злоумышленников зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как по улице идут двое мужчин в темной одежде, однако их лица скрыты под капюшонами.

Между тем губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой проведения тщательного и объективного расследования инцидента. Чиновник отметил, что данная ситуация выходит за всякие рамки, однако политического подтекста совершенно не имеет.

«Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам 30 лет в оппозиции, и на себе испытал разные методы давления и противостояния. С политическими оппонентами мы боремся на избирательных участках», — заключил глава региона

Отметим, что после ЧП в СМИ появились слухи, согласно которым губернатор Иркутской области Сергей Левченко мог быть причастен к нападению на экс-депутата. Пресс-секретарь главы региона Павел Добродеев в своем Telegram-канале уточнил, что ранее на дебатах между губернатором и Угляницей произошел конфликт, однако он никак не связан с избиением активиста.

«О каком конфликте на встрече в клубе публичной политики вообще речь? О каком хамстве? Сергей задал вопрос — губернатор на него ответил. Свидетелей десятки человек. Коллеги, все прекрасно понимают, что сейчас идет информационная война. Но критики неуклюже пытаются передать желаемое за действительное, используя жестокое избиение человека в политических целях», — пояснил Добродеев.

Известно, что Сергей Угляница с 2012 года по 2017 год был депутатом думы города Усолье-Сибирского. С 2009 года он состоял в партии КПРФ, однако в 2017 году покинул ее. Затем Угляница начал вести общественную деятельность — в том числе участвовать в различных акциях протеста.

Ранее, 21 октября 2019 года, в Воронеже напали на представителя местного отделения партии «Справедливая Россия» Виктора Соколова. Об этом сообщал региональный портал «Обозреватель». Инцидент произошел утром в понедельник, 21 октября, возле дома, где проживает Соколов. Член партии уточнил, что злоумышленники нанесли ему несколько ударов, после чего скрылись на автомобиле.

После нападения политик обратился с заявлением в правоохранительные органы. В нем он потребовал полицейских допросить гендиректора компании, специализирующейся на промысле и транспортировке нефти в Воронежской области.

По мнению Соколова, инцидент может быть связан с расследованием экологической ситуации в отношении завода огнеупорных материалов, проводимым в рамках проекта «Справедливой России». Управление МВД по Воронежской области начало доследственную проверку по факту ЧП. Правоохранители отрабатывают «политическую» версию нападения как одну из наиболее вероятных.