«Верни детей живыми»: уфимка обратилась к пропавшему с сыновьями мужу

34-летняя уфимка Эльмира Мазова обратилась к своему 37-летнему супругу Артему, который, по ее словам, увез двоих сыновей 5-ти и 7-ми лет в неизвестном направлении, прихватив с собой веревку из дома.

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«Пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь. Артем, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей», — заявила женщина в эфире телеканала «Вести-Башкортостан». Она также попросила россиян незамедлительно обратиться в полицию, если они знают что-либо о местонахождении уфимца и мальчиков.

Об их исчезновении стало известно 26 октября. Тогда Мазова обратилась с заявлением в полицию — по словам женщины, в день происшествия между ней и супругом вспыхнул конфликт, в ходе которого она заявила о намерении развестись. После ссоры уфимец собрал детей и пошел с ними на прогулку.

«Он мне звонил перед тем, как совершить это, спросил: ты точно уверена, что мы разводимся? Я говорю: точно», — рассказала башкирка сайту kp.ru, отмечая, что она не подозревала, чем обернутся ее слова.

С тех пор родственники не могут связаться ни с мужчиной, ни детьми. После того, как близкие пропали, Мазова также обратила внимание, что исчез моток веревки, который ее супруг приобрел накануне.

Вскоре за это дело взялся региональный Следственный комитет – по факту пропажи мужчины и детей было возбуждено дело по двум пунктам статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и «Убийство малолетнего». В ведомстве пояснили, что такая квалификация дела необходима для расширения полномочий следствия. Ход расследования контролирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Башкирии.

Уже 29 октября было установлено, что уфимец уехал с детьми на собственном автомобиле. Позже транспорт нашли в лесу, около поселка Максимовка. Салон машины был пуст. Рядом с этим местом на береговой линии реки правоохранители обнаружили надувной матрас, который предположительно принадлежит пропавшему мужчине. Об этом сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В тот же день активисты отряда «Лиза Алерт» попросили откликнуться всех владельцев эхолотов, проживающих в Уфе или окрестностях города, чтобы начать поиск мужчины и детей на дне местных водоемов.

По словам Мазовой, ее супруг страдает психическим заболеванием, в связи с чем он способен на крайнюю жестокость и даже убийство — официально эта информация не подтверждена. Отец пропавшего уфимца также не верит в положительный исход дела. «Он больше здесь не проживает, его нет на белом свете»,

— сообщил он телеканалу «Вся Уфа» и отказался комментировать инцидент.

При этом знакомые семьи утверждают, что отец двоих мальчиков никогда не вел себя агрессивно, а, напротив, производил впечатление примерного семьянина. «Папа мальчиков очень любил – и в футбол с ними играл, и в секции разные возил, и на рыбалку они ходили. Недавно вот в отпуск они ездили отдыхать, папа потом справку приносил», — рассказала «КП» воспитательница детского сада, в котором числится исчезнувший 5-летний мальчик.

Сотрудница дошкольного учреждения отметила, что никогда не видела Мазова или его супругу пьяными – в свою очередь мальчики никогда не жаловались на конфликты или насилие в семье.

По словам соседей, в семье Мазовых за воспитание детей отвечал именно отец – он по утрам отводил детей в школу и детский сад, в то время как мать работала. «Мы соседи, живем в одном подъезде. Как-то в лифте я столкнулась с ним и его старшим сыном и попросила их отвести моего ребенка в садик. Сама на работу очень опаздывала. Я видела, как он общается со своими детьми, курточки им поправлял, в садик за ручку отводил, вот и доверила ему своего», — рассказала знакомая семьи порталу Ufa1.ru.

Несмотря на то что женщина постоянно находилась на работе, она успевала проводить время с близкими, а также вести активный образ жизни. «Она активистка, следит за порядком в подъезде. Меня всегда защищает, говорит тем, кто окурки выбрасывает, мол, уборщица у нас в возрасте, пожалеть ее надо. Молодежь выгоняла, если те сорили», — заключила подруга уфимки.