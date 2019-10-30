После скандалов: в России начали раздавать «Фризиум»

В Москве началась выдача незарегистрированного в России препарата «Клобазам» (известен под торговым названием «Фризиум» — «Газета.Ru») из первой поступившей в страну партии. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

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«30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам». Дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема», – пояснили в ведомстве.

Дирекция департамента будет обзванивать родителей и сообщать им о том, где они могут получить препарат. Что касается Московской области, то там распределять «Клобазам» будет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Подмосковья «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики».

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова подтвердила, что нуждающиеся дети по всей стране получат «Клобазам» до конца этой календарной недели.

О том, что в Россию поступила первая партия препарата «Клобазам», который применяется для купирования мучительных приступов эпилепсии, стало известно 26 октября. Тогда директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила на своей странице в фейсбуке, что выдачу пациентам в столице начнут в середине недели, а в регионах – в конце недели.

По ее словам, первая партия лекарства состоит из 7620 упаковок и рассчитана на 540 детей. При этом, отметила директор хосписа, другие незарегистрированные препараты пока не закуплены. Еще три препарата – диазепам, мидазолам и фенобарбитал – приедут в Россию в ноябре.

Все эти препараты ввозятся в страну для конкретных детей. Минздрав составил список нуждающихся пациентов. Закупка рассчитана только на несовершеннолетних.

«Что делать 18+ пациентам я не знаю, видимо продолжать покупать на черном рынке, рискуя уголовными делами, и ждать регистрации препаратов в России», – посетовала Мониава.

Общественные деятели ранее заявляли, что закупленных препаратов не хватит даже на всех нуждающихся детей, поскольку их родители не успели оперативно подать все необходимые для этого документы, чтобы их внесли в список.

«У нас в общей сложности нуждающихся детей, тех, про кого мы знаем, порядка 3 тысяч. А препарат ввезен – вот 540 человек. Потому что у остальных еще не собраны документы», – подчеркнула член Центрального штаба ОНФ Анна Федермессер.

Не зарегистрированные в России препараты, по закону, можно ввозить на территорию страны только для конкретных пациентов, которые имеют заключения врачебной комиссии или федерального консилиума о показаниях к применению препарата. Выдавать их должны бесплатно — из расчета на три месяца применения. Подробности каждый желающий может уточнить на горячей линии Росздравнадзора.

Напомним, что в начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился закупить за рубежом не зарегистрированные в России лекарства для детей, которые страдают хроническими заболеваниями. Это в частности диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам. По распоряжению Медведева, деньги на закупку 10 тыс. упаковок психотропных препаратов были выделены из резервного фонда.

При этом Медведев отметил, что закупка препаратов за рубежом является лишь временной мерой – необходимо обеспечить россиян лекарствами отечественного производства. В связи с этим он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм лекарств в России.

Тема обеспечения лекарствами, которые не зарегистрированы в России, но являются жизненно важными для тяжелобольных пациентов активно обсуждается с лета этого года, когда в течение месяца в Москве были задержаны несколько матерей, которые закупили психотропные препараты для своих детей.

В августе было возбуждено уголовное дело в отношении москвички, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с «Клобазамом». Спустя несколько дней транспортный прокурор по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

16 июля была задержана москвичка Елена Боголюбова, которая также пришла в почтовое отделение, чтобы забрать заказанный ею препарат. В этот момент женщину задержали правоохранители, а саму посылку арестовали. Боголюбовой объявили, что ее подозревают в попытке контрабанды. Она пояснила, что лекарство ей посоветовали лечащие врачи, а сама она не знала, что поступает незаконно.

История женщины вызвала широкий общественный резонанс, на нее обратили внимание в Кремле. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Боголюбовой. Женщину отпустили, однако ее сын тогда так и не получил жизненно необходимый препарат.