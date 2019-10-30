Холод и снег: вернется ли в Москву тепло

В Москву пришло похолодание, которое продержится в столичном регионе до конца календарной недели. Специалисты предупреждают жителей города о гололедице на улице и ночных заморозках.

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Как сообщается на сайте «Метеоновости», 30 октября температура воздуха в городе днем опустилась до 0°С. При этом за счет холодного ветра и относительной влажности воздуха порядка 70% она ощущается как -8°С. Атмосферное давление составляет 746 мм рт. ст.

При такой резкой смене погоды даже здоровые люди могут почувствовать дискомфорт. Основная причина недомоганий — переутомление и общее снижение защитных сил организма. Люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника, попадают в группу риска.

Как рассказала «Газете.Ru» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, похолодание на неделе связано с распространением над столичным регионом холодного арктического ветра, который пришел вместе с циклоном. Накануне он же принес в регион довольно обильные дожди. Так, на метеостанции ВДНХ в дневные часы 29 октября было зафиксировано выпадение 7 мм осадков при месячной норме в 59 мм.

В ночь на 30 октября дожди сменились мокрым снегом, который образовал в регионе снежный покров. На западе Московской области его высоту оценили в 2 см, отметила собеседница.

В ночь на четверг, 31 октября, температура в городе опустится до -3°С. Возможны небольшие геомагнитные возмущения, однако атмосферное давление останется в пределах нормы. При этом в дневные часы оно поднимется до 752 мм рт. ст. На фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура днем составит -1...+1°С, ветер северо-западный, умеренный.

В первый день ноября в городе вновь выпадет снег, местами ожидается дымка. Температура ночью и днем -1...+1°С, ветер юго-западный, умеренный. Как отметила Волосюк, уже к выходным температура воздуха поднимется, а снег растает. 2 ноября, в субботу, ночная температур будет около «нуля», а в дневные часы показатели поднимутся до +2...+4°С — ветер юго-западный, умеренный.

3 ноября ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, а также сильный туман. Ночью и днем столбики термометров поднимутся до +4°С — ветер южный, умеренный. В понедельник, 4 ноября, температура в дневные часы и вовсе поднимется до +8°С. Потепление связано с приходом более теплых юго-западных воздушных масс. Вся следующая неделя в центральной России обещает быть не по сезону теплой и «соответствовать скорее последней декаде октября, чем первой декаде ноября». Затем вновь придет похолодание.

Жителям столичного региона и центральной России стоит приготовиться к частой смене теплых и холодных температур в течение месяца, предупреждает синоптик. Такая переменчивая погода типична для ноября, который является периодом предзимья.

«Мокрый снег будет сменяться дождями и обратно – все это нас ждет в следующем месяце. Тепло и холод будут постоянно бороться друг с другом», – отметила Волосюк.



Ранее в ГИБДД обратились к водителям с просьбой внимательно следить за прогнозом погоды и в случае гололедицы на этой неделе выезжать на работу раньше, поскольку в такую погоду увеличиваются дорожные заторы. Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что пора менять резину на автотранспорте.

При минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, напомнили в ГИБДД. При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что сейчас в автосервисах могут образовываться очереди из автомобилистов, которые хотят «переобуть» личный транспорт.

Представители ГИБДД также обратились к мотоциклистам с просьбой убрать свои транспортные средства до весны. Официальное закрытие мотосезона состоялось 13 октября, однако в теплую погоду мотоциклисты продолжают передвигаться по улицам Москвы. В автоинспекции предупреждают, что во время похолодания увеличиваются риски попадания в ДТП.

Городские коммунальные службы также начали обрабатывать дороги столицы противогололедными материалами. В ходе работ специалисты уделят повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог: мостов, эстакад, крутых поворотов, путепроводов, а также остановок общественного транспорта, тротуаров и подходов к соцобъектам и метро.

«Согласно регламенту зимней уборки объектов дорожного хозяйства Москвы, в столице предусмотрено использование твердых и жидких противогололедных материалов на проезжей части, а также комбинированных – на тротуарах», – заключили в ГБУ «Автомобильные дороги».