Задушил платком: роковое знакомство россиянки с 46-летним бурятом

46-летний житель Улан-Уде подозревается в убийстве 49-летней женщины, с которой он познакомился в интернете. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, труп бурятки был обнаружен 27 октября 2019 года на съемной квартире, расположенной на улице Солнечной. Как удалось выяснить следствию, предполагаемый злоумышленник познакомился со своей жертвой на специализированном сайте, после чего через два дня они встретились с ней на арендованной квартире.

Там они распивали спиртные напитки, однако спустя время между возлюбленными начался конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил россиянку по лицу кулаком, поле чего та упала на пол. Тогда бурят сел на нее сверху, схватил платок и задушил женщину. После этого предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления. Спустя два дня тело жертвы обнаружила хозяйка квартиры.

Как уточнили в региональном Следкоме, подозреваемого в убийстве помогли вычислить бутылки из-под спиртного — по акцизным маркам следователи установили время и место покупки алкоголя. После этого правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазина. В итоге выяснилось, что подозреваемым может быть один из ранее судимых граждан.

Следственным комитет по Республике Бурятия возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство.

Между тем в апреле 2019 года в Ульяновске жертвой возлюбленного с сайта знакомств стала 49-летняя местная жительница. По данным СК, о пропаже женщины сообщили ее родственники 7 апреля — через несколько дней ее труп с ножевыми ранениями был найден в реке Свияге.

Позже выяснилось, что погибшая переписывалась на сайте знакомств с 39-летним мужчиной. В день первой встречи с ним россиянка пропала. Следователи установили адрес проживания подозреваемого и пришли к нему с обыском. Предполагаемый злоумышленник сообщил, что женщина действительно была у него в гостях, однако вскоре уехала в неизвестном направлении.

Тем не менее криминалисты во время обыска дома обнаружили замытые следы крови. После этого мужчина сознался в совершенном преступлении.

В ходе допросов ульяновец рассказал, что с жертвой он познакомился в интернете и до встречи только переписывался. В день убийства он приехал к ней в Ульяновск из Солдатской Ташлы, где проживал с матерью. Они прогулялись по городу, после чего мужчина предложил поехать к нему — женщина согласилась.

По пути к жилищу они зашли в магазин и купили алкогольные напитки. После этого они выпивали — в этому время между ними завязался конфликт. По словам мужчины, гостья начала оскорблять его мать, которая в это время сидела в соседней комнате. Россиянин разозлился и ударил женщину ножом в шею — она скончалась на месте.

После этого тело спутницы мужчина завернул в одеяло, погрузил в свой автомобиль и отвез к реке Свияге. Затем он выбросил труп и нож в воду. Приехав домой, он сжег вещи убитой во дворе дома.

При этом установлено, что перетаскивать труп жертвы, а также смывать ее кровь мужчине помогала мать.

По ходатайству Следственного комитета по Ульяновской области 39-летнего ульяновца арестовали. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.

24 октября 2019 года Савеловский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Республики Саха (Якутия) за изнасилование двух девушек с сайта знакомств.

Как установил суд, в июле 2019 года Бронислав Белюнас познакомился с двумя девушками, которые проживали в Москве. После этого, 7 июля 2018 года, он пригласил обеих спутниц на свидание — для этого он арендовал автомобиль премиум-класса, снял на сутки загородный дом в Подмосковье, а также купил пластиковые стяжки для фиксации конечностей жертв.

Затем обманом обвиняемый посадил девушек в машину, после чего напал, связал, отвез в арендованный дом и изнасиловал. При этом у одной из потерпевших Белюнас похитил 60 тыс. рублей, заставив жертву снять деньги с банковской карты. Другой он нанес телесные повреждения, а также угрожал расправой, если она обратится в полицию.

Якута осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима по нескольким статьям: «Похищение человека», «Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «Грабеж», «Угроза убийством». Также мужчина обязан выплатить потерпевшим компенсацию в размере 150 тыс. рублей.